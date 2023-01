Testspiele: 09/35 unterliegt mit 0:7

Von Fabian Herzog

Während Fußball-Landesligist FC Remscheid witterungsbedingt nicht beim Bezirksligisten VfL Jüchen-Garzweiler testen konnte, fand Ligarivale SV 09/35 Wermelskirchen beim Oberligisten Ratingen 04/19 „optimale Bedingungen“ vor, wie Trainer Sebastian Pichura berichtete. Das Ergebnis war dann aber eher suboptimal: Die Wermelskirchener unterlagen beim ambitionierten Fünftligisten mit 0:7 (0:3).

Was auf den ersten Blick ernüchternd wirkt, muss differenziert betrachtet werden. Denn 37 Minuten lang machte 09/35 ein richtig starkes Spiel und gestaltete die Partie völlig offen. Beinahe hätte Eray Yigiter die Gäste sogar in Führung gebracht. Doch dann wurden sie im wahrsten Wortsinn durch einen Konter kalt erwischt, der in einem Foulelfmeter und der Ratinger 1:0-Führung mündete. Und plötzlich brach Pichuras Truppe, die in Durchgang zwei durchwechselte, komplett ein. „Wir können viel Positives mitnehmen“, konstatierte der Trainer. Einziger echter Wermutstropfen: Torhüter Pascal Königs verletzte sich beim Warmmachen an der Schulter und musste ins Krankenhaus.

Ebenfalls im Einsatz war Bezirksligist SC Ayyildiz, der trotz dünner Besetzung beim Landesligisten SC Reusrath einen starken Auftritt hinlegte und mit 0:2 (0:1) verlor. Ein Eckball (39.) und Foulelfmeter (81.) brachten die Entscheidung. „Ich bin zufrieden“, sagte Trainer Axel Kilz.