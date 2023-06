Pia Terfloth verlängert und fiebert EM entgegen

Leverkusen/Remscheid. In ihrer sportlichen Vita steht schon die Teilnahme an einer Jugend-Europameisterschaft und -Weltmeisterschaft. Damit zufriedengeben möchte sich Pia Terfloth aber nicht, die sich in diesen Tagen intensiv auf ein weiteres Großereignis vorbereitet. Mit der deutschen U19-Nationalmannschaft nimmt die Lenneperin in Frankreich an einem Vier-Nationen-Turnier teil, das als Generalprobe für die EM in Rumänien (ab dem 6. Juli) dient. „Bei einer EM oder WM dabei zu sein, setzt immer noch mal ganz andere Gefühle frei“, schwärmt Terfloth.