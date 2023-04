Terfloth und Bona erneut im Final Four

Die Handballabteilung des TSV Bayer Leverkusen steht bei den Mädchen für exzellente Nachwuchsarbeit. Seit 2013 haben die Juniorelfen, wie die A-Jugend genannt wird, kein Final-Four-Turnier um die Deutsche Meisterschaft verpasst und gehörten damit also in jedem Jahr bundesweit zu den besten vier Teams. Fünfmal (2013, 2014, 2015, 2018 und 2022) war Bayer in dieser Zeit gar die Nummer eins.