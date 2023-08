TuRa Pohlhausen Tennis blickt schon wieder voraus

Die Planungen beim Bergischen Herren-Doppel-Turnier 77+ gehen voll auf.

Von Andreas Dach

Vielleicht hat ja der Griff in die Kreativ-Schublade ja geholfen. Als die Regenwolken zu Beginn des Bergischen Herren-Doppelturniers 77+, ausgerichtet von TuRa Pohlhausen Tennis, einen Dauerplatz über der Clubanlage einzunehmen schienen, entstand die Idee von der Fertigung der kleinen Sonnenschein-Tattoos.

Was anfangs als Joke nur für die Kinder gedacht war, fand zunehmend auch bei den Erwachsenen großen Anklang. Und man glaube es oder auch nicht: Das Wetter besserte sich. Schon der Freitag war nicht mehr von Dauerregen geprägt, am Samstag schien die Sonne, und auch der Sonntag ging regenfrei über die Bühne. Sehr zur Freude des Gastgebers, der wieder für eine wunderbare Veranstaltung gesorgt hatte.

Das gilt ausdrücklich für die Momente auf und neben den Plätzen. „Die Schlacht ist geschlagen“, sagte mit Frank Hemmerling einer der Hauptorganisatoren tief durchatmend. Er lobte die Spieler („Diszipliniert, kooperativ, klaglos in die Halle ausgewichen, wenn es nötig war“) und den herausragenden Zustand der Plätze („Sie waren solche Schluckspechte wie die Leute abends an der Theke“).

Dabei wurde guter, zum Teil sogar sehr guter Sport geboten. Das A-Finale wurde von Andrew Lux (BW Elberfeld) – er bereitet sich jetzt auf die Deutsche Meisterschaft vor – und Dirk Reichert (TuB Bergisch Born) gewonnen, die sich gegen die Lokalmatadoren Florian Kogel und Björn Seide mit 6:0, 6:4 durchsetzten. Im Halbfinale hatten Dennis Bonna und Frank Piesker beziehungsweise Udo und Björn Zirden das Nachsehen gehabt.

Die B-Runde ging an Levent Yilmaz (Pohlhausen) und Stefan Hemmerich (GW Wermelskirchen). Sie gewannen das Endspiel gegen Timo Zander und Oliver Dickmännken (beide Born) mit 6:4, 5:7, 10:7. Schließlich war da noch die C-Runde, die im Zeichen von Michael Schöpp und Jörg Suer stand (beide GW Wermelskirchen). Das Ergebnis des Finals gegen ihre Vereinskameraden Christof Schneider und Stefan Salemink lautete 6:4, 6:4.

In allen Partien der 22. Auflage des Traditionsturniers ging es fair und sportlich zu. Schließlich wollten sich alle ja abends auch noch bei den offiziellen Feierlichkeiten in die Augen schauen können . . . Die Players Night am Samstag gehörte wieder zu den Höhepunkten des Turniers. Von „Oh! Rooster“ gab es ordentlich etwas auf die Ohren. Das Beste ist: Alle, denen es gefallen hat, können bereits für das kommende Jahr auf der idyllischen Anlage am Silberberg mit ihren fünf Plätzen planen. TuRa Pohlhausen hat spontan den Termin fürs nächste Jahr bekanntgegeben. Die 23. Auflage wird vom 7. bis 11. August 2024 stattfinden.