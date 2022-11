Rot-Weiß will zweiten Sieg

Zu Gast ist der TuS 84/10 Essen.

Zum Auftakt der Winterhallenrunde in der Niederrheinliga hatten die Herren 60 von Rot-Weiß Remscheid am vergangenen Wochenende keine Mühe und siegten in Voerde mit 6:0.

Die zweite Aufgabe, die am Samstag (14 Uhr, Hägenerstraße) nun in eigener Halle auf das Team wartet, dürfte schwieriger werden. Zu Gast ist der TuS 84/10 Essen, der zum Start mit 6:0 bei Grün-Weiß Lennep gewann. „Wir sind optimistisch und wollen den zweiten Sieg landen“, sagt Mannschaftsführer Michael Rohwer, der mit seinem Team dann erst wieder im neuen Jahr in der Liga ran muss. pk