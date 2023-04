Tennis: Rot-Weiß startet mit Kantersieg

Erster Spieltag 2023 in der Niederrheinliga beim Korschenbroicher TC.

-pk- Am ersten Spieltag in der Niederrheinliga haben die Herren 60 von Rot-Weiß Remscheid einen 9:0-Sieg beim Korschenbroicher TC gelandet. Allerdings wurden nur vier der neun Partien aus Verletzungsgründen bei den Gastgebern auch bis zum Ende gespielt. Beim Einzel von Frank Piesker war im ersten Satz beim Zwischenstand von 3:2 Schluss. Jörg Falbe siegte in seinem Einzel im ersten Satz mit 6:2. Dann war auch hier das Match beendet.

Die abschließenden drei Doppel gingen zudem kampflos an die Remscheider. Auf dem Court gewannen Stephan Brauckmann (6:0/6:0), Michael Rohwer (2:6/6:3/11:9), Wolfgang Freres (6:2/6:3) und Ralph Schöpp (6:0/1:6/10:6).

Weiter geht es für Rot-Weiß am kommenden Samstag (14 Uhr, Hägener Straße). Dann empfängt das Team die 2. Mannschaft des Rochusclubs Düsseldorf. Die Mannschaft aus der Landeshauptstadt ist am Samstag ebenfalls mit einem Sieg – 5:4 bei Stadtwald Hilden – in die neue Saison gestartet.



