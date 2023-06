Herren des SC Rot-Weiß sind gut drauf

Mit dem letzten Spiel am 12. August endet die Saison offiziel – die Herren 65 des SC Rot-Weiß sind schon in Sommerpause.

Remscheid. Der Gastgeber kämpft noch um den Klassenerhalt, wird an diesem Samstag um 14 Uhr alles raushauen. Dessen ist man sich bei den Herren 60 des SC Rot-Weiß Remscheid vor der Partie der Niederrheinliga bei Stadtwald Hilden bewusst. „Trotzdem wollen wir einen klaren Sieg einfahren“, stellt Teamsprecher Michael Rohwer klar. Mit Ausnahme von Ralph Schöpp (nach Zahn-OP) ist der Kader komplett. Am letzten Spieltag (12. August) haben die Rot-Weißen dann spielfrei.

Bereits beendet ist die Saison für die Herren 65 des SC Rot-Weiß in der Niederrheinliga, denen mit dem 6:3-Sieg gegen Meiderich 03 ein perfekter Abschluss gelungen ist. Die Punkte wurden von Jürgen Höh, Ulrich Hackländer, Werner Fritzsche und Ernst Benner in den Einzeln eingefahren, zwei weitere kamen in den nicht mehr ausgespielten Doppeln dazu. ad