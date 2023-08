Peter-Hausmann-Turnier wird verschoben

Remscheid. Wie der Tennis-Club Grün-Weiß Lennep mitteilt, findet das Peter-Hausmann-Turnier am kommenden Wochenende nicht statt. Man hat sich wegen der voraussichtlich unerfreulichen Wetterlage entschieden, die Veranstaltung erst am 9./10. September stattfinden zu lassen. Der versehentlich in den sozialen Netzwerken anfangs falsch aktualisierte Termin (9./10. August) wurde wieder von den entsprechenden Plattformen entfernt. ad