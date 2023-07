Stadtmeisterschaften ziehen eine Woche lang in den Bann

SC Rot-Weiß ist Ausrichter - am Freitag ist große Players Party.

Remscheid. -ad- Die ersten Bälle sind gespielt, die Remscheider Stadtmeisterschaften haben begonnen. Waren die Spielerinnen und Spieler am Samstag noch ein wenig vom eher regnerischen Wetter gezeichnet – wie auf dem Foto Ferdinand Rupp – so gingen die Ballwechsel am Sonntag bei deutlich angenehmeren Bedingungen viel leichter von der Hand. Auf der Anlage des SC Rot-Weiß Remscheid wird in dieser Woche täglich gespielt.

Bis sich schließlich dann die Finalpaarungen in den unterschiedlichsten Altersklassen herauskristallisiert haben. Diese werden am Samstag auf der Anlage an der Hägener Straße ausgespielt. Abwarten, wie fit die Beteiligten dann sind: Am Abend zuvor findet die große Players Party bei Rot-Weiß statt.