Teams plagen Sorgen

Vor dem Auftritt an diesem Samstag (18.30 Uhr) in der Tischtennis-Landesliga beim Tabellenzweiten TTC Hagen hat der Remscheider TV nur ein Ziel: Das Team will sich möglichst teuer verkaufen. Die Erfolgsaussichten sind aus personellen Gründen ansonsten gering. Adam Przybyla fällt erkrankt aus. Der verletzte Jan Schmitt wird sich nur an die Platte „stellen“.