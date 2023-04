TBÖ wird Vizemeister

Bezirksklasse: Für die Herren des TB Groß-Ösinghausen ist die Saison in der Bezirksklasse bereits vor der Osterpause zu Ende gegangen.

In ihrer letzten Partie mussten sich die Burscheider, die urlaubsbedingt nicht in Bestbesetzung antreten konnten, mit einem 8:8-Remis bei der 2. Mannschaft der DJK Jugend Eller zufriedengeben. Die Punkte in den Einzeln gewannen Marc Illner, Stephan Müller (je 2), Simon Stadler, Christoph Otto (je 1) sowie das Doppel Illner/Müller (2). Insgesamt kann der TBÖ auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken und belegt in der Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung auf den Dritten den zweiten Rang.

Derweil muss Ligakonkurrent CVJM Lüttringhausen nach der Osterpause noch einmal ran. In seinem vorletzten Spiel bezwang der CVJM dank einer geschlossenen Teamleistung die 2. Mannschaft des TTC Wuppertal mit 9:3. In den Einzeln siegten Urs Möller (2), Florian Schöps, Phil Karthaus, Jörg Blondrath, Frank Strecker sowie Julian Beran. Außerdem punkteten die Doppel Schöps/Möller und Strecker/Beran. Nach dem Sieg ist dem CVJM nun der vierte Platz in der Tabelle nicht mehr zu nehmen.-pk-