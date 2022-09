TBÖ muss in Anrath ran

An diesem Samstag geht es zur 2. Mannschaft des Anrather TK, die im Kreis Viersen beheimatet ist. Die vorverlegte Partie – alle anderen Teams in den verschiedenen Klassen sind spielfrei – beginnt um 15 Uhr. Die Burscheiderinnen wollen den Schwung des erfolgreichen Saisonauftakts mit an den Niederrhein nehmen und rechen sich in Bestbesetzung etwas aus. -pk-