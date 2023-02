TBÖ muss Federn lassen

Nichts zu holen war für die Frauen des TB Groß-Ösinghausen in der Verbandsliga. Beim Anrather TK RW II gab es eine 2:8-Niederlage, welche sich leicht erklärt. Aus gesundheitlichen Gründen gingen vier der acht Zähler kampflos an die Gastgeberinnen. Unter anderem konnte Angelika Zybarth nicht spielen und Monika Otto in ihrem zweiten Einzel nicht mehr antreten. Sophie Pies gewann im Einzel und im Doppel an der Seite von Monika Otto. -ad-