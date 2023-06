TBÖ holt die Karten raus

Die Spielzeit beginnt im September.

Burscheid. Auf weite Fahrten müssen sich die Frauen des TB Groß-Ösinghausen in der neuen Saison in der Tischtennis-Verbandsliga einstellen. Sie wurden der Gruppe 2 zugeteilt. Was unter anderem Begegnungen in Bad Honnef, Bonn, Klafeld-Geisweid und beim ESV Troisdorf bedeutet. Die Spielzeit beginnt im September.

Bis dahin gilt es, sich in die entsprechende Form zu bringen. Für Monika Otto gehörte gerade der Schiedsrichter-Vergleichskampf dazu, der kürzlich in Kiel stattfand. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christoph war die Remscheiderin Teil des Vierer-Teams des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes. In einem 16er-Feld belegte man einen guten vierten Rang. ad