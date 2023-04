TBÖ-Frauen feiern Titel

Kompliment an die Frauen des TB Groß-Ösinghausen. Namentlich an Bärbel Lang und Uli Birkenbeul. Sie sicherten sich bei den Westdeutschen Senioren-Mannschafts-Meisterschaften den Titel in der Klasse der U60. Gegen den TTV Lage (Bezirk Ostwestfalen/Lippe) gab es in einer spannenden Partie einen hart erkämpften 3:2-Erfolg. Der Sieg im Doppel brachte schließlich die Entscheidung zugunsten des TBÖ – mit einem Satzverhältnis von 11:6.