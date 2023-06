Neuverpflichtung: Tasdemir beim FCR

Remscheid. Wenige Tage vor dem Trainingsstart am kommenden Sonntag im Röntgen-Stadion meldet der FC Remscheid eine weitere Neuverpflichtung. Und wieder ist der Fußball-Landesligist quasi beim Cronenberger SC fündig geworden. Vom Oberliga-Absteiger, wo er zuletzt in der Saison 2021/2022 gespielt hatte, wechselt Furkan Tasdemir nach Lennep. Von ihm erwartet man beim FCR eine Menge, wie aus der Pressemeldung hervorgeht. Unter anderem sagt man über ihn: sehr schnell, torgefährlich, zweikampfstark, körperbetont spielend, stark im Abschluss, gute Ballbehandlung. Allerdings hat der 21-Jährige, der früher unter anderem beim Wuppertaler SV in der U19-Bundesliga gespielt hat, zuletzt Verletzungspech gehabt. ad