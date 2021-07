Der Tank ist leer, der Sprit geht aber nicht aus

Der Belgier Marc Boes belegte am Samstag am Buscher Hof den ersten Platz beim S-Springen.

Reitertage: Die komprimierte Fassung macht sich bezahlt. Am Buscher Hof ist drei Tage lang jede Menge los. Alle kommen auf ihre Kosten.

Von Andreas Dach

Gut, dass dieser eine Moment am Samstagnachmittag keine Symbolkraft hatte. Der Trecker ruckelte noch ein wenig, dann gab er keinen Mucks mehr von sich. Wie auch: Das sonst kraftstrotzende Gefährt, mit welchem Axel Fromm das tiefe Geläuf auf dem Parcours der Springreiter am Buscher Hof abzog, brauchte Sprit. Der Tank war leer. Eine witzige Begebenheit, die blitzschnell behoben wurde. Ein Kanister wurde rangeschleppt, und ein paar Liter Diesel wechselten den Bestimmungsort – es konnte weitergehen bei den Reitertagen. Auf einem schnieken Untergrund.

Die gute Nachricht: Bei der

+ Das Wetter spielte mit Ausnahme des Freitags mit. Die drei Turniertage waren sehr gut besucht. © Holger Battefeld

Großveranstaltung, welche drei Tage lang für viele zufriedene Gesichter auf der Anlage zwischen Lennep und Lüttringhausen gesorgt hatte, ruckelte mit Ausnahme des Traktors nichts. Gar nichts. Dem Veranstaltungsduo, bestehend aus dem Vereinigten Reit- und Fahrverein Remscheid sowie der RSG Hattingen Gut Flehinghaus, ging nicht der Sprit aus. Man stand von Anfang bis Ende unter Volldampf. Ohne Pause.

„Viele haben den Nennungsschluss bis aufs Letzte ausgereizt!“

Antje Schramm, Mitorganisatorin

„In der Nacht von Donnerstag auf Freitag habe ich nur drei Stunden geschlafen“, gab RSG-Chefin Antje Schramm zu. Die Sorgen bezüglich

+ Für den kleinen Hunger zwischendurch: Na, wer kommt am besten ran an das Heu-Leckerchen? © Holger Battefeld

eines reibungslosen Ablaufs, die ihr über die Bettdecke gelaufen waren, hatten sich als unnötig erwiesen. Es passte alles. Und das, obwohl der Gastgeber speziell im Bereich der S-Springen noch von einer Anmeldeflut überrollt worden war.

Die bewusste Konzentration auf die Basisprüfungen hatte viele Klassesportler lange Zeit abgeschreckt. Um im letzten Moment – möglicherweise wegen des prognostiziert guten Wetters – noch umzudenken. „Viele haben den Nennungsschluss bis aufs Letzte ausgereizt“, bestätigte Antje Schramm. Wie am Samstag, als plötzlich mehr als 50 Nennungen vorlagen.

Und so standen dann wieder Fahrzeuge mit vielen fremden Kennzeichen auf den Parkplätzen. Ein Auszug: ES – WIT – HD. Wobei es auch international zuging. So kam der Sieger des samstäglichen S-Springens aus Belgien. Marc Boes zeigte seine ganze Klasse, war überhaupt einer der erfolgreichsten Protagonisten.

Das Wetter war prima, und viele Helfer brachten sich ein

Zurück zu Axel Fromm. Der Vorsitzende des RuFV Remscheid feierte am Abschlusstag der Veranstaltung seinen 54. Geburtstag. Was hätte er sich da Schöneres wünschen können, als gutes Wetter, eine prima besuchte Anlage, hilfsbereite Menschen um sich herum und viele gute Leistungen von Sportlern und Reitern aus nah und fern.

Genau so kam es. Unter anderem mit vielen Lokalmatadoren, die beim Springen und in der Dressur zu überzeugen wussten. Exemplarisch sei Caro Weiss genannt, die ein A-Springen gewann. Wobei Fromm ohnehin immer mehr ein Verfechter der Basisarbeit wird: „Sie muss uns ganz wichtig sein, sonst stirbt unser Sport.“ Er nahm sich am Sonntag weitgehend aus dem organisatorischen Geschehen heraus, wusste um die großartige Helfercrew, zusammengestellt aus beiden Clubs.

AM RANDE BEOBACHTET PECH Es passierte beim Abreiten. Plötzlich scheute am Samstag ein Pferd – seine Reiterin stürzte. Die Frau musste vom Rettungsdienst wegen eines Beinbruchs ins Krankenhaus gebracht werden. BESUCH Am meisten los war am Sonntag. „Hier ist richtig halligalli“, nannte Sprecherin Antje Schramm das Menschen- und Tier-Gewusel. VORJAHRESSIEGER Elliott Gordon, der Vorjahressieger beim Großen Preis, kam diesmal nicht für den Platz ganz oben auf dem Podest in Frage. Er hatte sich beim S-Springen mit Stechen am Sonntagnachmittag vier Fehlerpunkte geleistet. Damit wurde er Vierter. Hinter einem Frauen-Trio mit Britta Schnee, Gina-Sophia Gordani und Julia Gorski.

So war Antje Schramm auch für die Siegerehrung beim Großen Preis von Remscheid zuständig. Britta Schnee auf Fire and Ice gewann das S-Springen mit Stechen. War Schnellste mit null Fehler-Punkten.