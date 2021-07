Taktische Umstellung beim FCR fruchtet überhaupt nicht

Landesligist FC Remscheid muss beim SC Kapellen-Erft die Klasse des Gegners anerkennen verliert mit 1:4.

Von Fabian Herzog

Die spielerische Unterlegenheit – exemplarisch sei Lennart Ingmann genannt, der im Mittelfeld des SC Kapellen-Erft seit dieser Saison wieder die Fäden zieht, beim FC Bayern München in B- und A-Jugend spielte und auch zwei Regionalligapartien für die 2. Mannschaft des Rekordmeisters bestritten hat – wollte Fußball-Landesligist FC Remscheid in seinem Auswärtsspiel beim Tabellenvierten vor allem über die physische Komponente kompensieren. Dafür hatte Trainer Acar Sar sogar sein System verändert und in einem 4-3-3 einen weiteren defensiven Mittelfeldspieler aufgeboten.

Dieser Matchplan ging jedoch zu keiner Zeit auf. Die Remscheider liefen im Prinzip von Minute eins an Ball, Gegner und Musik hinterher und waren mit der 1:4 (0:2)-Niederlage noch gut bedient.

Schon nach zwölf Minuten geschah das, was die Remscheider mit allen Mitteln verhindern wollten: ein frühes Gegentor. Stephan Wanneck knallte einen Freistoß aus 25 Metern unter die Latte. FCR-Keeper Nico Tauschel gab zu: „Da habe ich zu weit vor meinem Tor gestanden und deswegen nicht gut ausgesehen.“ Letzteres galt in vielen Aktionen auch für seine Vorderleute. Marius Suchanoff beispielsweise, erstmals nach seiner Rückkehr von Beginn an auf dem Feld, kam überhaupt nicht zurecht. „Das ist eine Vollkatastrophe heute“, grantelte der bärtige Rechtsverteidiger nach einer von vielen misslungenen Flanken. Über seine Seite hatten sich die Remscheider auch das 0:2 gefangen, das Ingmann erzielte (30.).

Statt des eigenen Anschlusstreffers kassiert der FCR einen Doppelschlag

Nach dem Seiten- und zwei Spielerwechsel(n) hatte Ferhat Ülker die große Chance zum Anschlusstreffer, scheiterte aber an SCK-Keeper Patrik Pesch (47.). Als nach einer knappen Stunde Alexander Hauptmann (57.) und Robert Wilschrey (61.) auf 4:0 stellten, drohte dem FCR ein Debakel. Immerhin hielt dieser dann aber den Schaden in Grenzen und traf durch Dustin Najdanovic zum 1:4 (90.). „Einige haben gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen“, ärgerte sich Trainer Acar Sar, der von seiner Kritik ausdrücklich Yuya Yamaura und Frederik Streit herausnahm. FCR: Tauschel, Suchanoff (46. Touré), A. Babic, Merchel, Hartmann, Streit, Langels (46. Mehmeti), Yamaura, Najdanovic, Posavec, Ülker (70. Buscemi).