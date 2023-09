SV 09/35 verliert und lebt – ohne Coach

In der Landesliga fährt der FC Remscheid späte Punkte ein.

Von Andreas Dach und Peter Kuhlendahl

FC Remscheid – VSF Amern 2:0 (0:0). Alltag auf den Rängen im Röntgen-Stadion in Lennep und Alltag auf dem Platz: Der FCR mühte sich gegen die Gäste von der niederländischen Grenze und landete am Ende dennoch einen unter dem Strich verdienten Sieg. „Nach dem Spektakel von Mittwoch hatten wir erst das Gefühl, es wäre ein Freundschaftsspiel“, erklärte Michele Buscemi, der mit seinem tollen Freistoßtor in der 87. Minute sein Team auf die Siegerstraße brachte. Den Schlusspunkt setzte schließlich der eingewechselte Lutonda Ntiti in der Nachspielzeit. Zu diesem Zeitpunkt stand der FCR in doppelter Überzahl auf dem Platz, da die Gäste wegen Meckerns zwei gelb-rote Karten (90.+2/90.+4) kassiert hatten.

Ansonsten merkte man fast allen Beteiligten schon an, dass sie die 120 Minuten aus dem WSV-Spiel in den Knochen hatten. Und in der 56. Minute konnten sich alle bei Keeper Maurice Horn bedanken, der dank eines Weltklassereflexes den Ball zur Ecke lenkte. „Ich habe einfach gezuckt“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Erleichtert war auch Daniel Saibert, der weiter die Kapitänsbinde trägt. „Das war ein unglaublich wichtiger Sieg. Jetzt sind wir froh, dass wir in dieser Woche neue Kräfte sammeln können.“

Die Gastgeber hatten druckvoll begonnen und bereits nach zwei Minuten die erste Chance durch Ahmed Al Khalil. Doch die Partie verflachte schnell, und viel Produktives boten die Remscheider nicht. Sie überließen zwischenzeitlich gar den Gästen das Spiel und wären nach einer Viertelstunde fast bestraft worden. Mit einem Lupfer über die Viererkette wurde Niklas Thobrock in Position gebracht, der dann aber freistehend an FCR-Keeper Horn scheiterte. Zwar nahmen die Remscheider das Heft wieder in die Hand, die eine oder andere Einzelaktion verpuffte aber. Unter dem Strich alles egal. Denn irgendwann fragt keiner mehr, wie dieser Sieg zustande gekommen ist.

SV 09/35 Wermelskirchen – Holzheimer SG 2:3 (0:0). Die Suche nach einem neuen Trainer geht weiter. Mit den bisher hoch gehandelten Kandidaten hat man beim Fußball-Landesligisten SV 09/35 aus unterschiedlichen Gründen offenbar keine Einigung erzielen können. Sollten mögliche weitere Interessenten bei der Partie gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter im Eifgen „spioniert“ haben, so haben sie ein Team erlebt, das sich eine Halbzeit lang deutlich stabilisiert zeigte und Landesligareife nachwies, später dann mit großer Moral aufwartete.

Vor den Augen des ehemaligen Trainergespanns (Sebastian Pichura, „Pille“ Frohn) kam die Defensive nur dann mal in Gefahr, wenn die Bälle hinter die Kette gespielt wurden. Das hielt sich gottlob in Grenzen. „Bleibt positiv“, forderte Frederik Streit das Team auf. Der verletzte Spieler coachte wieder prima, fand die richtigen Worte.

Den Schock gab es gleich nach der Pause. Nach einem Freistoß brachte Simon Büchte die Gäste per Kopf in Führung (50.). Der Anfang vom Ende. Innerhalb von zwölf Minuten stellten die Gäste auf 3:0 (60./62.). Wahnsinn. Dass sich Wermelskirchen nicht aufgab, spricht für die unverändert intakte Moral.

Möglichkeiten zur Ergebniskorrektur gab es zweimal durch Umut Demir. Der eingewechselte Ghartey Anderson machte schließlich das 1:3 (74.), Demir das 2:3 (82.). Zum verdienten Ausgleich sollte es nicht mehr langen. Unter anderem, weil dem SV 09/35 ein möglicher Elfmeter (Foul an Samuel Derkum) verwehrt blieb. Der erkrankte Leo Fronia staunte über den Tabellenführer: „Wie die schon 18 Punkte haben . . .“ Fazit: Der SV 09/35 verliert und lebt, muss aber dringend seine Defensivanfälligkeit beheben.

Statistik

FCR: Horn, Buscemi, Saibert, Heinen, Blume, Posavec (68. Leber), Di Mari (68. Tekin), Zupo (90. L. Kupfer), Al Khalil, Bonanno, Wächter (90. M. Kupfer).

SV 09/35: Barth, Vlasiuc (66. Tshala), Kuelo, Paß (79. Schlamm), Derkum, Wahed Omar (66. Anderson), Raufeiser (79. Mendy), Avan, Lilliu (66. August), Demir, Türksoy.