SV 09/35 steht vor der Generalprobe

Die meisten Clubs testen ihre Mannschaften vor Saisonbeginn nochmal aus. Vier Mannschaften aus der Region sind dabei – nur der FCR macht zwangsweise Pause.

Von Peter Kuhlendahl

Bergisches Land. Für den SV 09/35 Wermelskirchen steht an diesem Sonntag bereits die Generalprobe für die Landesliga-Saison auf dem Programm. Im letzten Testspiel der Vorbereitung ist das Team um 15 Uhr beim Bezirksligisten TuSpo Richrath zu Gast. „Die Zeit der großen Experimente ist jetzt vorbei“, betont Wermelskirchens Co-Trainer Thorsten „Pille“ Frohn, der in dieser Woche Coach Sebastian Pichura vertreten hat.

Der wird nach dem Ende seiner Hochzeitsreise aber am Sonntag wieder auf der Bank sitzen und ist trotz Flitterwochen auf dem Laufenden gehalten worden. Und aufgrund der Eindrücke der vergangenen Testspiele wird das Duo gemeinsam die Startelf formen, die auch Ähnlichkeit mit der Formation haben könnte, die dann beim Saisonstart auf dem Platz stehen dürfte. Bis auf die Langzeitverletzten oder Rekonvaleszenten konnten sich dafür alle bewerben. Weiter ausfallen werden unter anderem Alex Kelm, Frederik Streit, Nick Salpetro und Eray Yigiter.

Die Generalprobe des Ligakonkurrenten FC Remscheid ist dagegen verschoben worden. Als der eigentliche Gegner 1. FC Mönchengladbach das für Sonntag angesetzte Testspiel abgesagt hatte, war der Ärger zunächst groß. Allerdings sind die Remscheider aus mehreren Gründen mittlerweile gar nicht so traurig darüber. „Es war ein bisschen übersichtlich im Training in dieser Woche“, berichtet FCR-Coach Ferdi Gülenc.

Auch für Dabringhausen und Dhünn geht es zur Generalprobe

Einige Spieler wie die Kupfer-Brüder samt ihrem Vater und Co-Trainer Mike Kupfer sind ebenso noch im Urlaub wie Michele Buscemi und Phil Knop. Außerdem fehlte Ahmed Al Khalil aus beruflichen Gründen. Da passt es nun prima ins Konzept, dass das letzte Testspiel nun am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) beim Bezirksligisten BV Gräfrath stattfindet. Dann dürften bis auf die angeschlagenen Furkan Tasdemir und Knop alle an Bord sein. „Am Wochenende haben die Jungs frei“, sagt Gülenc, der selbst am Samstag und Sonntag auf Spielbeobachtung gehen wird.

Derweil ist Bezirksligist Dabringhauser TV im Doppelpack im Einsatz. Los geht es an diesem Freitag um 20 Uhr mit der Partie beim ambitionierten A-Ligisten TuRa Remscheid-Süd. Am Sonntag (13 Uhr, Höferhof) empfängt der DTV die U19 des SV Bergisch Gladbach. „Die Jungs haben eine harte Woche hinter sich und müssen jetzt auch am Wochenende noch einmal richtig ran“, sagt Acar Sar, der auch in dieser Woche Urlauber Luciano Velardi auf der Trainerbank vertritt.

Ebenfalls hart gearbeitet haben die Spieler des SSV Dhünn in den vergangenen Tagen. Und der Bezirksliga-Aufsteiger ist auch an diesem Freitag im Einsatz. Um 19 Uhr ist der A-Ligist SV Bergfried Leverkusen an der Staelsmühle zu Gast. „Ergebnisse sind aber weiter völlig nebensächlich. Entscheidend für mich ist, dass die Jungs mit der richtigen Einstellung bei den Einheiten und den Partien dabei sind“, betont Spielertrainer Dennis Schmidt. Und da die mittlerweile stimmt, gibt es nun nach dem freitäglichen Spiel ein freies Wochenende.

Frei haben derzeit auch zahlreiche Spieler des SSV Bergisch Born. Aktuell gibt es beim Bezirksligisten eine ordentliche Urlaubswelle. „Ab nächste Woche sieht das aber wieder ganz anders aus“, betont Borns Coach Tim Janowski. Dann würde es im normalen Rhythmus auch auf die Zielgerade für den Saisonstart gehen. An diesem Samstag steht ein Test gegen den A-Ligisten SG Hackenberg an. Anpfiff auf dem Sportplatz in Bergisch Born ist um 16 Uhr.

Dort hat der SC Ayyildiz Remscheid am Mittwochabend bei der 2. Mannschaft der Borner ein weiteres Testspiel absolviert und mit 5:3 (2:3) gewonnen. Entsprechend dem Ergebnis fiel das Fazit von SCA-Coach Furkan Köstereli unterschiedlich aus. „Im Vergleich zum Spiel in Wermelskirchen war ich mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden. Die zweite Hälfte war dann besser, und wir haben das Spiel verdient gedreht.“ Für die Gastgeber trafen Dario Salpetro (4./5.) und Yaser El Akhachiou (37.), für Ayyildiz Muhammed Akbulut (27.), Fehmi Cengiz (28.), Mohamed Ali Bouzraa (54.), Ngoy Mbaba (67. und Muhammed Sen (87.). Am Sonntag steht dann der nächste Test gegen einen A-Ligisten auf dem Programm. TuRa Süd ist um 13.30 Uhr in Honsberg zu Gast.

Saisonstart

Während es für die Landesligisten bereits in einer Woche ernst wird, müssen sich die vier Bezirksligisten des Kreises Remscheid noch etwas gedulden. Am Sonntag, 13. August, stehen die ersten Meisterschaftsspiele auf dem Programm. Am gleichen Wochenende fällt auch der Startschuss in der Kreisliga A. Die B-Ligisten müssen noch bis zum 27. August warten.

