SV 09/35 macht mit der Schule gemeinsame Sache

Frauenteam kann in der neuen Saison noch nicht an den Start gehen.

Wermelskirchen. Frauen-Fußball soll beim SV 09/35 Wermelskirchen künftig wieder eine gesteigerte Aufmerksamkeit bekommen. Dafür steht Monique Pfeiffer, die seit einigen Wochen als Trainerin mächtig kurbelt. Sie wollte eine neue Mannschaft an den Start bringen, hat jetzt bezüglich ihrer Planungen aber ein wenig umgedacht. Beziehungsweise umdenken müssen.

Zwar ist der Zulauf (auch durch den Artikel im RGA-Sport) seit Februar durchaus beachtlich und macht Hoffnung, die Vorhaben in die Realität umsetzen zu können. Eine Frauen-Mannschaft aber wird es – zumindest in der kommenden Spielzeit – nicht geben. Stattdessen will man eine U17 an den Start bringen, weil sich überwiegend ganz junge Spielerinnen dafür interessieren, beim SV 09/35 Fußball zu spielen.

Ständig gibt es neue Anfragen. Erst recht, seitdem man eine Kooperation mit dem Wermelskirchener Gymnasium eingegangen ist. „Wir gehen davon aus, dass das richtig groß wird“, glaubt Monique Pfeiffer angesichts der vorliegenden Zahlen. „Es ist beeindruckend, was gerade beim SV 09/35 passiert.“

Die Kooperation beinhaltet, dass das Training im Verein ein ideales Anschlussangebot werden soll. Mit Mädchenfußball-AGs gibt es bereits einen ersten Schritt fernab des Sportunterrichts in der Schule. Wer an diesem Angebot Spaß hat, könnte sich danach für das Training und die Spiele beim SV 09/35 Wermelskirchen interessieren und sich dort weiterentwickeln.

Und was ist mit den Älteren, die schon den Weg ins Dönges-Eifgen-Stadion gefunden haben? Sie sollen dabei bleiben. Unbedingt. Als Betreuerinnen und natürlich auch bei den Trainingseinheiten. Denn klar ist: In nicht allzuferner Zeit soll aus der U17- die Frauen-Mannschaft gebildet werden.

Murat Kücükhüseyin, der ursprünglich als Trainer mit Monique Pfeiffer gemeinsame Sache machen wollte, steht übrigens nicht mehr zur Verfügung. Eine Nachfolgelösung soll es aber möglichst bald geben. ad