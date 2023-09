SV 09/35 feiert den ersten Saisonsieg

Was für ein verrücktes Spiel, das in einer furiosen Schlussphase mündete. Der in der 75. Minute eingewechselte Umut Demir, der wegen Oberschenkelproblemen eigentlich gar nicht spielen sollte, glich in der 87. per Handelfmeter aus. In der ersten Minute der Nachspielzeit köpfte er den Ball nach Flanke von Yannick Raufeiser zum umjubelten Siegtreffer ein. „Ich glaube, Umut hat noch nie ein Kopfballtor gemacht“, erklärte Frederik Streit, der das Team coachte.