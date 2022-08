Süder spielen international

Auch für die Walking Footballer von TuRa Süd war die Pandemiezeit eine enorm schwierige. Sportliche Vergleiche mit anderen Teams sind weitgehend flachgefallen. Umso glücklicher ist man nun bei den Bliedinghausenern, dass als bald ein großes internationales Turnier in Lindlar ansteht. Die Süder freuen sich über die Einladung des SSV Süng und treffen am 20. August in ihrer Sechser-Gruppe unter anderem auf Arminia Bielefeld und Rosomak Lodz aus Polen.