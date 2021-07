Süder scheitern am Vorsitzenden im Tor

In der Kreisliga A gelingt den TS Struck mit dem 4:3-Erfolg in Burscheid die Überraschung. SSV Dhünn bleibt vorne.

Von Peter Brinkmann und Andreas Dach

BV Burscheid – TS Struck 3:4 (3:2). Den Struckern gelang am Griesberg die Überraschung des Spieltags. Beim Aufstiegsfavoriten avancierten Gianluca Ruzza (21./41.) und Miguel Lopez Torres (51./64.) jeweils per Doppelpack zu den Matchwinnern. BVB-Trainer Yakup Karakus war bedient, zumal Abdoulie Sidibeh nach 89 Minuten auch noch die rote Karte sah. „Wir haben uns selbst geschlagen, denn wir hätten in der ersten Hälfte den Sack schon zumachen müssen“, beklagte Karakus. Da trafen aber nur Serkan Özkan (33./40.) und Aydin Türksoy (45.). Allerdings bezeichnete Burscheids Trainer seinen starken Keeper, den A-Jugendlichen Tim Weistroffer, als Lichtblick an einem bitteren Tag.

TG Hilgen II – Dabringhauser TV II 1:4 (1:3). Das Nachbarschaftsduell ging verdient an die Gäste, welche den deutlich reiferen Eindruck hinterließen. „Wenn wir denen drei von vier Toren auflegen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir verlieren“, sagte TGH-II-Trainer Sebastian Dahlmann. Gleichwohl er einräumte: „Das geht schon in Ordnung. In der ersten Hälfte hat uns unser Torhüter Patrick Grün mit guten Paraden im Spiel gehalten.“ Pascal Ostrowski hatte den DTV II in Führung gebracht (19.), Lukas Steinberg (1:1, 22.) drei Minuten später ausgeglichen. In der Folge traf nur noch Dabringhausen: Muhammad Soumare (36.), Jakob Schäffer (45.) und Johannes Schneider (79.).

SC Ayyildiz Remscheid II – Hastener TV 2:2 (1:1). In der vergangenen Woche hatte der SCA II wegen eines Minikaders noch vorzeitig aufgegeben, diesmal trotzte er – verstärkt durch Akteure der 1. Mannschaft – dem Favoriten einen Zähler ab. Zwei von ihnen trafen dann auch gleich für die Mannschaft von Spielertrainer Vasfi Ince: Erdinc Isgören (42.) und Denis Durak Hidalgo (51.). Für die Hastener stach Semir Hot als Doppeltorschütze hervor (26./73.). HTV-Trainer José-Ramon Florez gab zu: „In der Summe war das zu wenig von uns.“ Zudem kassierte sein Spieler Amir Bungur Gelb-Rot (88.). In der Nachspielzeit gab es noch ein paar kleinere Tumulte auf dem Platz.

TuRa Remscheid-Süd – 1. Spvg. Remscheid 2:6 (1:4). Nach der 0:15-Klatsche in der Vorwoche gab es bei den Südern diesmal trotz der Niederlage einige Lichtblicke. So zum Beispiel den frühen Führungstreffer durch Max Klose (4.).

KREISLIGA B 2. SPIELTAG Drei Teams haben aus zwei Spielen bislang sechs Punkte geholt: Türkiyemspor, der DTV IV und TuRa Süd II. Wobei die beiden erstgenannten Teams sogar noch ohne Gegentor sind. Den Gegenpart bildet derzeit der RSV Hückeswagen ab: zwei Spiele, null Punkte, 0:8-Tore. Kleiner Trost: Auch vier weitere Teams sind noch punktlos. Die Partie zwischen Burscheid II und dem FCR III wurde nach dem Wechsel abgebrochen. Der FCR wollte wohl nicht mehr weiterspielen.

„Es wäre heute sogar etwas mehr drin gewesen“, urteilte TuRa-Trainer Frank Sondern, der aber nur noch den Ehrentreffer durch Steffen Baum sah (90.). „Die vielen Abwehrfehler waren entscheidend. Um den Klassenerhalt zu schaffen, brauchen wir noch Verstärkungen“, gibt sich Sondern keinen Illusionen hin. Die Honsberger können sich dagegen auf Ayhan Aldemir verlassen. Der Jugendleiter, 1. Vorsitzende und Trainer überzeugte diesmal auch als Torwart. Für die Treffer sorgten Arsijan Hasan (9./28.), Barry Nansary (12./42.), Bakari Diawara (63.) und Boris Yankov (85.).

FC Remscheid II – SSV Bergisch Born II 4:2 (2:1). Der FCR II und Trainer Burhan Beqiri feierten nach zwei Spieltagen die optimale Ausbeute von sechs Punkten. Doppelpacker Robin Hartmann (30./87.), Mergim Leci (38.) und Drilon Useini (90.) trafen für die Hausherren, wobei Letztgenannter mit einem Foulelfmeter noch an Borns Keeper Yannick Gronemeyer scheiterte (35.). „Es war ein offenes Spiel mit schönem Schlagabtausch“, freute sich Beqiri. Auf der Gegenseite reichte der Doppelpack von Mittelfeldmann Felix Arnold (15./49.) nicht zum Punktgewinn. „Wir hätten klarer führen müssen, haben zwei Hundertprozentige aber leider nicht genutzt“, ärgerte sich Borns Coach Patrick Grün.

TG Hilgen – TS Struck II 4:1 (2:0). Strucks Trainer Dirk Krakau war mit der Teamleistung seiner Schützlinge nicht einverstanden: „Das war total unnötig. Viele Aktionen sind viel zu eigensinnig vorgetragen worden.“ Immerhin gaben die Hausherren mit dem Ehrentor von Berat Sakiri (63.) noch ein Lebenszeichen ab. Allerdings sorgten die Hilgener durch die Treffer von Jannik Grimberg (32.), Kim Maurer (44.) und Besart Maliqi (53./85.) für klare Verhältnisse. „Der Sieg war nie in Gefahr. Wir haben zwar beim Gegentor gepennt, aber es war eine deutliche Steigerung zur Vorwoche“, bilanzierte Coach Hajrush Islami.

SG Hackenberg – BV 10 Remscheid 4:1 (2:1). Eine recht klare Angelegenheit gab es in Hackenberg, wo die Gastgeber durch die Treffer von Paul Mittelbach (15.), Can Ekinci (34.), Roman Dudarev (68.) und Domenic Walloschek (83.) ihre ersten Punkte der noch jungen Spielzeit einfuhren. Lediglich durch den Anschlusstreffer kurz vor der Pause durch Alberto Ramirez (44.) konnte der BV 10 neue Hoffnung schöpfen.

SC Heide – SSV Dhünn 2:4 (2:2). Der Aufsteiger aus Hückeswagen schlug sich achtbar und glich durch Christian Konsen (30.) und Marvin Tröder (32.) sogar zum zwischenzeitlichen 2:2 aus. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Leider waren wir nicht abgezockt genug“, bedauerte Heides Trainer Normen Kirschsieper. Dafür gab es großes Lob vom Gegner: „Die waren richtig stark“, staunte Dhünns Trainer Andreas Böge. Sein Team kam durch Christian Frank (2.), Robin Böge (28.), Dennis Schmidt (62.) und Timo Schwebke (70.) doch noch zum standesgemäßen Erfolg.