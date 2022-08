Suchanoff fällt lange aus

FCR hat weiteren Test vereinbart.

Die gute Nachricht vorab: Marius Suchanoff wird seine Hand nach seiner schweren Fingerverletzung wieder ohne Probleme nutzen können. Allerdings wird dies noch einige Wochen dauern. Suchanoff, der sich zur neuen Saison wieder seinem Ex-Verein FC Remscheid angeschlossen hatte, war mit dem Fahrrad gestürzt und hat sich an einem Finger zwei Sehnen gerissen. „Die sind mittlerweile wieder angenäht worden“, berichtet FCR-Trainer Marcel Heinemann. Suchanoff trägt nun einen Streckverband und wird dem Landesligisten sechs bis acht Wochen fehlen. Heinemann: „Wichtiger ist, dass nichts zurückbleibt.“

Derweil haben die Remscheider doch noch ein letztes Testspiel vor dem Start in die Meisterschaftsrunde am 28. August festgemacht. Am Samstag, 20. August, empfängt der FCR die DJK Sportfreunde Lowick. Die Partie gegen den Landesligisten aus der Nähe von Bocholt wird um 16 Uhr im Röntgen-Stadion in Lennep angepfiffen. -pk-