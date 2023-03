Stutzke ist bei der Nationalmannschaft

Der Solinger nimmt an einem Lehrgang teil. - WSV muss umziehen.

-pk- Am Freitagabend war Lukas Stutzke noch in der Max-Siebold-Halle in Hilgen zu Gast und sah sich das Topspiel in der 3. Liga zwischen den Bergischen Panthern und der HSG Krefeld an. Am Sonntag brach der Bundesliga-Handballer des Bergischen HC dann zum Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft auf. An diesem Donnerstag findet nun das erste von zwei Testspielen gegen Dänemark statt. Das „Hinspiel“ steigt um 20.45 in Aalborg. Am Sonntag (14.15 Uhr) sind die Dänen in Hamburg zu Gast. Stutzke, der im Verlauf der Weltmeisterschaft nachnominiert wurde, hofft in beiden Spielen auf Einsatzzeiten.

Die hätte Julian Köster vom Ligakonkurrenten VfL Gummersbach mit Sicherheit bekommen. Allerdings fällt der Rückraumspieler aus dem Oberbergischen wegen einer dicken Erkältung zumindest für die Partie in Dänemark aus. Nationaltrainer Alfred Gislason hofft, dass er eventuell beim Spiel in Hamburg dabei ist. Derweil haben sich die Gummersbacher nun fest die Dienste von Ole Pregler gesichert. Der Rückraumspieler war bisher von der MT Melsungen ausgeliehen. Sein Vertrag dort ist aufgelöst, und er hat einen Dreijahresvertrag beim VfL unterschrieben.

Obwohl die Saison in der Fußball-Regionalliga noch bis zum 13. Mai läuft, bestreitet der Wuppertaler SV am Samstag, 18. März, gegen den SV Rödinghausen bereits sein letztes Heimspiel im Stadion am Zoo. Der Grund: Im Anschluss beginnt dann die umfangreiche Rasensanierung. Aus diesem Grund werden die noch auszutragenden Heimpartien im Niederrheinstadion in Oberhausen stattfinden. Das sind die Spiele gegen den 1. FC Kaan-Marienborn (8. April), den 1. FC Düren (22. April) und Preußen Münster (6. Mai). Das eigene Stadion wird wohl erst wieder im Herbst zur Verfügung stehen. An diesem Samstag ist der WSV in der Meisterschaft um 14 Uhr beim SV Lippstadt zu Gast.