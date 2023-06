Strucker Familientage locken zum Neuenhof

Remscheid. Das Wetter passt schon einmal. Und auch der Blick auf das Programm der Familientage der TS Struck verheißt so einiges. Fakt ist: Am Neuenhof dürfte an diesem Freitag und Samstag jede Menge los sein. Das Sommerfest, das die Struck zum zweiten Mal ausrichtet, bietet viel Raum für den Nachwuchs, der sich bei vielerlei Aktivitäten so richtig austoben wird. Schon am Freitag um 18 Uhr, wenn es zu einem Eltern-Kind-Mixed-Turnier auf Kleinfeldern kommt. Der anschließende Grillabend mit gemütlichem Beisammensein dürfte dann vor allem etwas für die Erwachsenen sein.