Strucker bekommen wieder ganz viel Lob

Verbissen geführte Zweikämpfe gehörten am Neuenhof zur Tagesordnung. Selbst beim Strucker Vereinsduell in der U8 schenkten sich die TS-Mannschaften nichts.

Fußball: Zum fünften Mal richteten die TS an Pfingsten Jugendturniere aus. Rund 100 Mannschaften waren am Start.

Von Fabian Herzog

Präziser Eckball von der rechten Seite. In der Mitte nimmt Dijar Cyqalla den Ball wie selbstverständlich mit dem Kopf und befördert das Leder aus neun Metern genau ins linke Eck. Dem Tor gegen den FSV Vohwinkel ließ der elfjährige Fußballer der TS Struck eine selbstbewusste Analyse folgen. Ganz im Stile eines alten Hasen. „Früher habe ich das öfter gemacht“, sagte Dijar trocken und beschrieb seine Kopfballtechnik ebenso locker: „Einfach wie Sergio Ramos.“

Am Selbstbewusstsein mangelte es den Nachwuchskickern beim Pfingstturnier der Strucker nicht, die anlässlich ihres 100. Geburtstags vier Tage lang auch in etwa diese Anzahl an Teams auf der Anlage am Neuenhof begrüßten. „Es waren knapp 100 Mannschaften“, bilanzierte Jugendleiter Horst Danel und zog ein rundum zufriedenes Fazit: „Wir haben wieder jede Menge positives Feedback bekommen und wohl alles richtig gemacht.“ Wir, damit meinte Danel rund 70 tatkräftige Helfer aus den eigenen Reihen, ohne die ein solches Wochenende gar nicht zu stemmen wäre.

Eine Hauptrolle im fleißigen TS-Team hat auch bei der fünften Auflage der Veranstaltung die Turnierleitung eingenommen. Neben Dieter Mauksch liefen vor und während des Wochenendes alle Fäden bei Dirk Passen zusammen. Er koordinierte vor allem das Teilnehmerfeld und freute sich über die Zuverlässigkeit der Vereine. „Wir hatten nur eine Absage“, berichtete Passen, der bei den Bambini der U6 sogar von acht auf zehn Mannschaften aufstocken musste, weil „Stargast“ Fortuna Köln mit einem Team mehr als geplant den Weg aus der Domstadt nach Remscheid gefunden hatte.

Großer Ehrgeiz, vor allem bei den Eltern – Passen ruft zur Räson

Das Teilnehmerfeld war wie gewohnt bunt gemischt. „Vom Kohlenpott bis Köln“, sprach Horst Danel voller Stolz von Teams, gegen die man sonst eben nur höchst selten mal spielt. Was bei manchen scheinbar für zusätzlichen Ehrgeiz führte – zumindest bei den Eltern am Seitenrand. Diese musste Passen per Mikrofon immer wieder zur Räson rufen und daran erinnern, dass es sich doch „nur“ um ein Jugend-Pfingstturnier handele.

Platzierungen

U5: 1. TSV Heimaterde, 2. TS Struck Schwarz, 3. TS Struck Rot.

U6: 1. TS Struck, 2. SC Fortuna Köln I, 3. Cronenberger SC.

U7: 1. DJK Giesenkirchen, 2. TS Struck, 3. TuS Roland Bürrig.

U8: 1. VfB Hilden, 2. TuSpo Richrath, 3. SSV Erkrath.

U9: 1. SV Heckinghausen, 2. SC Fortuna Köln, 3. TSV Marl-Hüls.

U10: 1. TSC Eintracht Dortmund, 2. SC Holweide, 3. FC Pesch.

U10/U11: 1. HSV Langenfeld, 2. SC Viktoria Rott, 3. TS Struck.

U11: 1. SV Westfalia Huckarde, 2. Viktoria Köln, 3. SG Unterrath.