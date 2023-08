Steigt der SSV in die Landesliga auf?

Gespräch mit Ruben Schmitz-Heinen, dem Kapitän des SSV Bergisch Born.

Remscheid. Er ist Führungsspieler, er gilt als Mentalitätsfußballer. Kein Zufall, dass Ruben Schmitz-Heinen beim Fußball-Bezirksligisten SSV Bergisch Born unverzichtbar ist. Am Sonntag beim geglückten Saisonstart (4:3 gegen Germania Wuppertal) war der Mannschaftskapitän in die Rolle des Siegtorschützen geschlüpft, obwohl das eher nicht zu seinen Kernkompetenzen gehört. Im RGA-Podcast „Abpfiff“ gewährte der Mittelfeldspieler viele Einblicke. Ihn selbst betreffend, aber auch den SSV Bergisch Born. Nachfolgend die wichtigsten Auszüge.

Ruben Schmitz-Heinen über das erste Spiel der neuen Saison . . .

. . . Es war das erwartet schwierige Spiel gegen den SSV Germania Wuppertal, und ich bin froh, dass wir das glücklichere Ende für uns hatten. Den Sieg nehmen wir auf jeden Fall gerne mit.

Schmitz-Heinen über den von ihm erzielten Siegtreffer . . .

. . . Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Bei einem Konter ist der Ball über Francesco Di Donato bei mir gelandet. Ich hatte viel Platz, dann war der erste Kontakt aber eher suboptimal. Ich musste die Beine erst einmal sortieren, habe das Leder dann aber doch souverän in die lange Ecke geschoben.

Schmitz-Heinen über seine Torallergie . . .

. . . Viele Tore habe ich in meiner bisherigen Laufbahn wirklich noch nicht erzielt. Knapp zweistellig – so würde ich es sagen.

Schmitz-Heinen über die Qualitäten des SSV Bergisch Born . . .

. . . Die Liga ist in dieser Saison extrem stark. Es wird keine Mannschaft geben, die mit zehn Punkten Vorsprung die Meisterschaft für sich entscheidet. Wir sind gut eingespielt, es hat keinen größeren Umbruch gegeben. Kleinere Baustellen sind vor der Spielzeit noch geschlossen worden, indem wir Hakan Sagmak und Francesco Di Donato dazugeholt haben. Dass wir uns alle gut kennen, ist etwas, woraus wir Stärke ziehen können.

Schmitz-Heinen über das Saisonziel . . .

. . . Wir sind nicht so vermessen zu sagen, dass wir die Nummer eins der Bezirksliga sind. Dafür sind zu viele Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau. Es wird eine lange Reise mit ziemlich schwierigen Spielen. Aber wenn wir einen langen Atem und ein solches Spielglück wie am Sonntag haben . . .

Schmitz-Heinen über die Abendgestaltung nach dem Match gegen Germania . . .

. . . Ich war mit meiner Freundin Sushi essen. Das war eine spontane Eingebung. Das Restaurant ist in Wermelskirchen, wo ich wohne, eine Straße weiter. Da bietet sich das an. Auf alle Fälle gehört Sushi in die Top 5 meiner Lieblingsspeisen.

Schmitz-Heinen über seinen Ex-Club SV 09/35 Wermelskirchen . . .

. . . Der Start in die Landesligasaison ist nicht optimal gelaufen. Ich wünsche dem Verein, dass er in der Landesliga bleibt. Zu einigen Spielern habe ich aus früheren Zeiten noch einen guten Kontakt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, zumal ja auch einige ehemalige Borner dort spielen.

Schmitz Heinen über seine eigenen fußballerischen Ambitionen . . .

. . . Es wäre ein Jackpot, mit Born den Aufstieg in die Landesliga zu schaffen. Ich fühle mich sehr wohl beim SSV. Beim Cronenberger SC habe ich ja auch mal in der Oberliga gespielt. Die Zeit möchte ich nicht missen, der Aufwand ließe sich aber heute schwer bewerkstelligen. Die Landesliga könnte ich mir schon vorstellen.

Schmitz-Heinen über seinen Ruf, ein netter Kerl, auf dem Spielfeld aber ein sehr ekeliger Gegenspieler zu sein . . .

. . . Auf dem Platz bin ich auch nett, nur in Zweikämpfen ist das eine andere Geschichte. Grätschen gehört für mich dazu, wenn ich der Mannschaft damit helfen kann. Ich tue aber nie jemandem mit Absicht weh.

Schmitz-Heinen über seinen Einsatz im Training . . .

. . . Mit einigen Mannschaftskameraden battle ich mich gerne. In dem Zusammenhang – Grüße an Tobi Schäfer.

Schmitz-Heinen über seinen Lieblingsverein in der Bundesliga . . .

. . . Ich bin einer der wenigen, die mit Bayer Leverkusen sympathisieren. Da war bei mir schon immer so . . .

Schmitz-Heinen über Spielertypen, die er mag . . .

. . . Robert Andrich gefällt mir bei Bayer sehr gut. Auf Granit Xhaka bin ich schon gespannt. Sie gefallen mir vom Stil her. Auch Dani Olmo von RB Leipzig schaue ich mir gerne an. Er ist ein überragender Fußballer.

Zur Person

Ruben Schmitz-Heinen wurde am 25. April 1995 in Leverkusen geboren. Der Masterstudent, der im Marketingbereich beim deutschen Komitee für UNICEF e.V. tätig ist, lebt mit seiner Freundin in Wermelskirchen. Sein erster Verein war die TuRu, später folgte der SV 09/35. Inzwischen spielt er, nach einem Intermezzo beim Cronenberger SC, zum zweiten Mal beim SSV Bergisch Borrn.