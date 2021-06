LTV steigert sich und fiebert Spitzenspiel entgegen

HCW II führt im Kellerduell in Aufderhöhe mit 24:18 – und verliert 24:25. Soldaten siegen höchst souverän.

Von Fabian Herzog und Andreas Dach

Lüttringhauser TV – HSV Gräfrath 35:27 (14:17). Eine erhebliche Leistungssteigerung, besonders die Abwehrarbeit betreffend, bescherte dem LTV einen verdienten Sieg. Vor allem die Einwechslung von Silas Tietz entpuppte sich als Glücksgriff. Gemeinsam mit Leon Hackländer und Julian Müller sorgte er für einen schwierig zu überwindenden Innenblock. „Jetzt freuen wir uns auf die Partie bei Spitzenreiter TV Witzhelden“, sagte Trainer Constantin Patrascu. „Wir fahren dort nicht hin, um zu verlieren.“ Tore: Hackländer (8), Schirrmacher (6), Kirchhoff (5), Müller (5/5), Eigemann (4), Ranke (3), Blicke, Kappenstein (je 2).

TSV Aufderhöhe III – HC Wermelskirchen II 25:24 (10:14). Was für eine böse Niederlage des Drittletzten, der den Vorletzten so nach Punkten gleichziehen ließ. Zumal die Wermelskirchener, bei denen Daniel Jaschinski, Sohn von Co-Trainer Jörg, aushelfen konnte, hochüberlegen waren und ab dem 4:4 (10.) ständig führten. Als Jerrek Tebling das 24:18 erzielte (51.), schien die Messe gelesen. Doch es folgte der bitterste aller möglichen Leistungseinbrüche. „Wir haben es uns aus der Hand nehmen lassen“, konstatierte Trainer Uwe Kaplan enttäuscht. Ein Sonderlob gab es für Comebacker Paul Wittmann, am Dienstag (20.15 Uhr) steigt das Nachholspiel beim Haaner TV II. Tore: Jaschinski (8), Halbach (6/5), Becker (3), Menz, Wittmann (je 2), Wirths, Wurth, Tebling (je 1).

HC BSdL – Ohligser TV II 29:13 (16:7). Die Soldaten ließen dem Landesliga-Absteiger nicht den Hauch einer Chance und dominierten von Minute eins an das Geschehen. „Das war durchweg eine richtig gute Leistung von uns“, fand Trainer „Teddy“ Ante. Linksaußen Marc Michel und Keeper Niko Nesselrath ragten noch ein Stück heraus. Tore: Michel (8), Geisler (6), Esdar, Söhnchen (je 4), Hallmann, D. Bersau (je 2), M. Schmidt, Nicke (je 1), Hädrich (1/1).

HSG Bergische Panther IV – HC BSdL II 22:24 (14:11). In einem umkämpften Kellerderby führten zunächst die Gäste bis zum 9:6 (16.), dann bis zum 18:18 (49.) lange die Panther-Vierte. In der Schlussphase wurde es hitzig, vor allem verbal ging es zum Teil hoch her. „Wir hatten zu viel Redebedarf“, stellte HSG-Trainer Jochen Lorenz fest, „das hat uns das Genick gebrochen.“ Vor allem die Routiniers der Hausherren handelten sich in der entscheidenden Phase unnötige Zeitstrafen ein. Für Soldaten-Trainer Dietmar Pistohl („Wir haben uns 45 Minuten schwergetan.“) war es das letzte Spiel auf der Bank: Er bekommt ein neues Knie-Gelenk. Für die restliche Saison hat Oliver Elitzke das Sagen. Panther-IV-Tore: Sommer (5), Grasekamp (5/2), Bick, Jörgens (je 3), Cromm, T. Middendorf (je 2), K. Middendorf, Hain (je 1); HC-II-Tore: Sonneborn (7/1), D. Förster (6), Sirrenberg (4), S. Bersau, T. Förster (je 2), Smolka, Elitzke, Kluth (je 1).

AUSBLICK

19. SPIELTAG Der LTV muss am Sonntag (15 Uhr) zu Spitzenreiter Witzhelden. Wohl die letzte Chance des Tabellenzweiten, noch einmal im Aufstiegsrennen dazwischen zu funken. Ebenfalls auswärts gefordert sind der HC BSdL beim HSV Gräfrath (So., 19 Uhr) und die Panther IV in Langenfeld (Sa., 15 Uhr). Heimspiele haben der HCW II gegen den Solinger TB II (Sa., 16.15 Uhr, Schwanen) und die Soldaten-Zweite gegen Aufderhöhe III (Sa., 12.15 Uhr, Sophie-Scholl).