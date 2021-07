HCW steht vor Standortbestimmung

Im Auswärtsspiel bei der HSG Velbert/Heiligenhaus will sich der HCW als Einheit präsentieren und so zum Erfolg kommen.

Landesliga: Panther III empfängt HGR II zum Derby. Rade will nachlegen. ATV beim BHC III.

Von Lars Hepp

HSG Bergische Panther III – HG Remscheid II (Sa., 16.30 Uhr, Schulberg). Die Saisonpremiere haben beide Teams erfolgreich bestanden. Nun kommt es zum direkten Aufeinandertreffen. „Die Remscheider sind für mich ein absoluter Meisterschaftsfavorit. Die Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern stimmt“, findet Panther-Trainer Boris Komuczki, der auf die Urlauber Enrico Kress, Jan Scheel und Timo Adams verzichten muss. Zudem ist Bence Mauritz als Schiedsrichter im Einsatz.

„Wir gehen sicherlich als leichter Favorit in die Partie. Doch für einen Erfolg benötigen wir eine stabile Abwehr und unser Tempospiel“, sagt HGR-II-Coach Jacek Krajnik, wohlwissend um die Qualitäten der Panther-Dritten. Die junge Mannschaft verfüge über eine dynamische Spielweise mit viel Zug zum Tor. Genau darauf müsse sich das eigene Team in der Defensive einstellen. Torsten Wittmaack wird wegen einer Verletzung nur zuschauen.

HSG Radevormwald/Herbeck – WMTV Solingen (Sa., 18 Uhr, Hermannstraße). Der Derbysieg in Wermelskirchen hat den Bergstädtern nicht nur viel Selbstvertrauen gegeben. Es ist auch schnell Ruhe eingekehrt nach der Veränderung auf der Trainerposition. „Natürlich ist das immer noch ein Thema, doch wir konzentrieren uns jetzt voll auf die anstehende Aufgabe“, sagt HSG-Spielertrainer Roman Warland, der sich im Moment auch in weiteren Gesprächen mit dem Vorstand befindet. Vor allem ist man auf der Suche nach einem Co-Trainer, der Warland bei eigenem Einsatz von der Bank aus unterstützen kann. Laut Warland schaut man bei der HSG auf eine gute Trainingswoche zurück, in personeller Hinsicht gibt es keine Ausfälle zu beklagen.

HSG Velbert/Heiligenhaus – HC Wermelskirchen (Sa., 19 Uhr). Für den HCW geht es in erster Linie um eine Standortbestimmung. Die neuformierte Mannschaft von Trainer Björn Sichelschmidt wird sicherlich noch einige Zeit brauchen, um sich zu finden. „In jedem Fall benötigen wir das gleiche Engagement wie in der Vorwoche“, sagt Sichelschmidt, der bis auf Urlauber Sebastian Krutzki die gesamte Besetzung aufbieten kann. Der samstägliche Gegner ist mit einer knappen 19:20-Niederlage in Vohwinkel gestartet.

Bergischer HC III – ATV Hückeswagen (So., 17 Uhr). Schon am zweiten Spieltag stehen die Hückeswagener in Solingen unter Druck. Beide Teams mussten sich beim Start deutlich geschlagen geben, und nur der Gewinner dieses Aufeinandertreffens wird sich ins Mittelfeld orientieren können. Auf der Torhüterposition gibt es im Moment noch einige Probleme. Marcel Schleifer fehlt aus privaten Gründen, Paul Leppak hat die Grippe. „Wir müssen mal sehen, wen wir noch aufbieten können. Da gibt es im Moment verschiedene Ideen, und die überlegen wir uns gerade“, erklärt Sebastian Mettler, der in jedem Fall mit einem guten Gefühl in die Klingenstadt reisen wird.

LANDESLIGA

BERGISCHER HC III Die 3. Mannschaft des Bundesligisten ist eine Wundertüte. Wegen personeller Probleme musste bei der Auftaktpleite bei der HGR II gar ein 51-Jähriger aushelfen. Dazu ein 19-Jähriger aus dem Kreisligateam. Keeper Patrick Hoppe hat sich gefrustet verabschiedet.