Startschuss für Mammutsaison fällt

Meisterschaft in der Landesliga beginnt – FCR und SV 09/35 müssen am Sonntag auswärts ran

Von Peter Kuhlendahl

Remscheid/Wermelskirchen. Die einen blieben in ihren Testspielen – auch gegen höherklassige Teams – ungeschlagen. Die anderen erlebten in der Vorbereitung eine leistungsmäßige Achterbahnfahrt. Aber sowohl der FCR als auch der SV 09/35 wissen nur zu gut, dass all dies jetzt nicht mehr zählt. An diesem Sonntag fällt der Startschuss in der Landesliga. In eine Saison, die es alleine schon wegen ihrer nun folgenden 38 Meisterschaftsspielen in sich hat.

DV Solingen – FC Remscheid (So., 15.30 Uhr). Rückblende: Vor rund einem Jahr trafen beide Teams auch am ersten Spieltag aufeinander. Damals fegte der FCR die Solinger mit 9:0 aus dem Röntgen-Stadion. Und natürlich standen dabei viele Spieler auf dem Platz, die auch am Sonntag im Einsatz sein werden. „Dieses Ergebnis war aber überhaupt kein Thema bei den Jungs. Sie haben es total ausgeblendet. Wie auch die guten Ergebnisse in den Testspielen in der Vorbereitung“, sagt Remscheids Trainer Ferdi Gülenc, der sich darüber freut, dass alle ausschließlich auf die schwierige Aufgabe in der Klingenstadt fokussiert sind.

+ Timo Leber (FCR). © Andreas Dach

Dennoch gehen die Remscheider mit breiter Brust in die Partie. „Natürlich werden wir uns dort nicht verstecken“, betont Gülenc, der sich ansonsten aber nicht in seine taktischen Karten schauen lässt. Und dass der Gegner seine beiden letzten Testspiele gegen die Bezirksligisten SV Solingen 08/10 (1:5) und 1. Spvg. Solingen-Wald (3:4) in den Sand setzte, ändert auch nichts an seiner Einschätzung, dass seine Schützlinge vor einer schwierigen Aufgabe stehen.

Wer diese auf dem Platz lösen wird, steht auch noch nicht endgültig fest. Zumal der Coach auf einigen Positionen die Qual der Wahl hat: „Es gibt einige, die sich einen Platz in der Startelf verdient hätten. Aber es ist doch prima, dass wir so breit aufgestellt sind.“ Neben den verletzten Furkan Tsademir und Phil Knop muss der FCR außerdem auf den privat verhinderten Finn Belzer verzichten. Was allerdings ein Verlust ist. Der Neuzugang war sicherlich einer der Gewinner der langen Vorbereitung der Remscheider.

+ Finn Belzer (FCR). © Andreas Dach

SC Velbert – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 15 Uhr). Auch in Wermelskirchen freut man sich auf den Saisonstart. Oder doch nicht? Angesichts der aktuellen personellen Situation gehen alle Beteiligten mit eher gemischten Gefühlen an die Aufgabe heran. „Und wenn wir dort einen Punkt holen, können wir schon zufrieden sein“, erklärt Coach Sebastian Pichura, der allerdings ehrgeizig genug ist, gleich zum Auftakt in die Meisterschaftsrunde einen Dreier landen zu wollen. Allerdings wartet auf ihn und seine Schützlinge eine spielstarke Mannschaft. Dies hat der SV-09/35-Spion Hartmut „Hardy“ Pfeiffer in Erfahrung gebracht. Es sei ein sehr junges Team, das auch auf Tempo setzt.

+ Abdulkadir Avan (SV). © Maikel de Almeida

Verzichten muss Pichura indes aus den unterschiedlichsten Gründen auf einige Spieler. Emre Circir und Erik August müssen jeweils Gelbsperren aus der vergangenen Saison absitzen. Alex Kelm, Eray Yigiter, Resit Cetin und Nick Salpetro sind entweder verletzt oder noch in der Rehabilitationsphase. Ein Einsatz kommt nicht infrage. Das sieht beim angeschlagenen Luca Lilliu anders aus. „Zumindest er kann eventuell spielen“, sagt Pichura.

+ Hannes Barth (SV 09/35). © Maikel de Almeida

Ansonsten kann der Coach bei der Aufstellung auch darauf keine Rücksicht nehmen, dass die Saison gleich mit einer Englischen Woche beginnt. Drei Partien innerhalb einer Woche müssen absolviert werden. „Wir denken dabei von Spiel zu Spiel. Wie wir es auch in der vergangenen Saison gemacht haben“, betont der Trainer, der zudem bewusst auf die Benennung eines generellen Saisonziels verzichtet hat. Mit der Vorbereitung ist Pichura grundsätzlich zufrieden. Und bedankt sich ausdrücklich bei seinem Co-Trainer „Pille“ Frohn für dessen Arbeit während seiner Hochzeitsreise.

Personalien

FC Remscheid:

Zugänge: Dominik Heinen, Timo Leber, Phil Knop, Finn Belzer, Furkan Tasdemir (alle Cronenberger SC), Lutonda Ntiti, Gloire Sunda (beide DV Solingen), Dorian Wächter, Enes Tekin, (beide Wupperaler SV U19), Younes Acherki (Hellas Wuppertal.)

Abgänge: Dylan Oberlies (Cronenberger SC), Francesco Di Donato (SSV Bergisch Born), Serhat Kacmaz (SG Wattenscheid), Armen Shavershyan (Schwarz-Weiß Essen), Hammza Al Khalil (RW Wülfrath), Sam Kirschsieper (SC Heide), Sebastian Bamberg (SV Schlebusch), Marius Suchanoff (SSV Dhünn), Shunsuke Takahashi (VfL Jüchen-Garzweiler), Tristan Maresch (Dabringhauser TV).

Trainer: Ferdi Gülenc (zuletzt Cronenberger SC) für Marcel Heinemann.

Co-Trainer: Mike Kupfer (wie bisher).

SV 09/35 Wermelsirchen:

Zugänge: Hannes Barth (Dabringhauser TV), Kevin Kilter, Nick Salpetro, Fynn Schlamm (alle SSV Bergisch Born), Yves-David Tshala (TSV Ronsdorf), Maurice Okicic (SC Reusrath), Samuel Derkum (FSV Vohwinkel), Abdulkadir Avan (SC Ayyildiz Remscheid), Kenan Dönmez (Bayer Wuppertal), Asaad Omar (SSV Bergisch Born, A-Junioren).

Abgänge: Sebastian Weber (SG Hackenberg), Eren Eryürük, Jonas Wagenpfeil (beide SC 08 Radevornwald), Cengiz Cetin (SV Altenberg), Boubacar Balde (SC Ayyildiz Remscheid), Yannick Klüppelberg (Ziel unbekannt), Martin Schoberth (Torwarttrainer).

Trainer: Sebastian Pichura (wie bisher).

Co-Trainer: Thorsten „Pille“ Frohn (wie bisher).