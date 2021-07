BHC startet in den Jahresendspurt

Der VfL Gummersbach bleibt nach Sieg in der 2. Liga im Aufstiegsrennen.

Drei Spiele in sieben Tagen stehen für den Bergischen HC ab Sonntag in der Handball-Bundesliga noch auf dem Programm, bevor dann wegen der Europameisterschaft im Januar eine Pause ansteht. Los geht es für den BHC an diesem Sonntag um 16 Uhr im ersten Spiel der Rückrunde beim TSV GWD Minden. In Westfalen erwartet den BHC ein ganz heißer Tanz. Minden hat nur ein Polster von vier Punkten auf den ersten Abstiegsplatz. Die Gastgeber werden in der Kampa-Halle, die Anfang nächsten Jahres abgerissen wird, um jeden Zentimeter kämpfen.

Der BHC hat dann noch zwei Heimspiele. Am 26. Dezember (16 Uhr) im ISS Dome in Düsseldorf gegen die Rhein-Neckar Löwen und am 29. Dezember in der Uni-Halle in Wuppertal gegen die HSG Nordhorn-Lingen.

Der VfL Gummersbach hat durch einen 28:21 (11:8)-Sieg im Nachholspiel gegen den TV Hüttenberg in der 2. Liga den Rückstand auf die Aufstiegsplätze weiter verkürzt. Gegen die starke Deckung der Hessen biss sich der VfL 20 Minuten lang die Zähne aus und lag mit 5:8 im Hintertreffen. Dann hatten die Gastgeber einen 8:0-Lauf und setzten sich bis zur 34. Minute auf 13:8 ab. Diesen Vorsprung gab das Team nicht mehr aus der Hand. Mit einem Punkt Rückstand auf die ersten Beiden der Tabelle sind die Oberbergischen mitten im Aufstiegsrennen. Allerdings warten in diesem Jahr noch zwei harte Brocken. Am 26. Dezember (17 Uhr) ist der VfL beim Tabellenvierten TuSEM Essen zu Gast. Am 30. Dezember kommt es dann zum Topspiel beim Tabellenzweiten ASV Hamm-Westfalen. Diese Partie findet um 19 Uhr in der Westfalenhalle in Dortmund stand.

Leichlingen reist als großer Außenseiter nach Wilhelmshaven

Während die Bergischen Panther in der 3. Liga bereits im Weihnachtsurlaub sind, weil ihr Spiel beim VfL Gummersbach II vorgezogen worden war (die Panther kassierten dort vor einem Monat eine 26:28-Pleite) – steht Ligakonkurrent Leichlinger TV wohl vor einer unlösbaren Aufgabe. Die Schützlinge von Trainer Lars Hepp müssen am Samstag (19.30 Uhr) beim souveränen Tabellenführer Wilhelmshavener HV ran. pk