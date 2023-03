Start ist diesmal am WaSpo-Heim in der Oelmühle

In diesem Jahr ist „allways3“ für die offizielle Eröffnung der Laufsaison verantwortlich. Das Team mit Michael Wingenbach, Stephan Döring und Arnd Beitzer, normalerweise Veranstalter des beliebten Nikolauslaufes, freut sich darauf, am 25. März um 14 Uhr in der Oelmühle Aktive aller Remscheider Vereine begrüßen zu dürfen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am WaSpo-Vereinsheim geht es los – in verschiedenen Laufgruppen, mit unterschiedlichem Tempo und differierender Lauflänge. Eine Zeitnahme ist nicht vorgesehen.