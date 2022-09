Stark: Soldaten lassen weiter aufhorchen

HC BSdL – Vohwinkeler STV 30:23 (16:11). Bis zum 10:3 zeigten die Soldaten, angeführt von einem starken Alexander Zapf, ihre beste Saisonleistung. Danach kam – auch bedingt durch einige Wechsel – ein Bruch ins Spiel. Mit der Folge, dass die Wuppertaler bis auf zwei Treffer herankamen (22:24). In der Schlussphase hielt der eingewechselte Torhüter Jonas Brüssermann prima und verlieh seinen Vorderleuten Sicherheit. Letztlich war der Sieg auch in der Höhe verdient. Trainer Björn Sichelschmidt zeigte sich zufrieden: „Wir genießen die Momentaufnahme bis zum letzten Spiel vor der Herbstpause in Witzhelden.“ Bis dahin sollten Sven Hopp, Tobi Söhnchen und Marc Michel ihre Verletzungen auskuriert haben. Tore: Zapf (8/1), Hackländer, Bersau (je 5), Förster (4/1), Heppner (3), August, Michel (je 2), Schnellhardt (1).