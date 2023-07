„Stano“ ballert sich für die Liga warm

Testspiele: SV 09/35 patzt bei der Generalprobe – Bergisch Born ist gut drauf – DTV holt Maresch

Von Andreas Dach

TuSpo Richrath – SV 09/35 Wermelskirchen 1:1 (1:0). Puuuh, auf den Landesligisten kommt im Hinblick auf den Saisonstart am nächsten Sonntag noch eine Menge Arbeit zu. Die Generalprobe beim mutigen Bezirksligisten ging jedenfalls daneben, auch wenn Fynn Schlamm mit seinem Treffer unmittelbar nach der Halbzeitpause eine Niederlage verhinderte. Ansonsten lief bei den Gästen wenig bis gar nichts zusammen. Defensiv zeigte man sich anfangs bei langen Bällen hinter die Abwehrkette anfällig, das Spiel nach vorne wurde erst besser, als Trainer Sebastian Pichura die Pressinglinie weiter nach vorne verschob und man zu leichten Ballgewinnen kam. Kapitän Umut Demir hatte drei Möglichkeiten zum Torerfolg, scheiterte in Hälfte eins zweimal am Torhüter und einmal am Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Begegnung zunehmend. Die von der Bierbude außerhalb der Anlage herüberschallende Ballermannmusik hatte noch den größten Unterhaltungswert. Bis zur Partie in Velbert in einer Woche besteht immerhin die Hoffnung, dass zwei angeschlagene und deshalb geschonte Akteure (Leo Fronia, Luca Lilliu) in den Kader zurückkehren.

SSV Dhünn – SV Bergfried Leverkusen 1:3 (1:1). Robin Eisenkopf (20.) antwortete zwar auf den frühen Rückstand (11.) – das war es aber weitgehend auch schon mit der Herrlichkeit des Aufsteigers, der verdient verlor. „Wir haben noch einige Baustellen“, sagte Co-Trainer Fabian Heinrich. Allerdings nutzte der Gastgeber den sportlichen Vergleich mit dem Team von Hannes Diekamp auch, „um etwas rumzutesten“ (Heinrich). Zudem fehlte die komplette Innenverteidigung.

TuRa Süd – Dabringhauser TV 0:3 (0:2). Im Duell des ambitionierten A-Kreisligisten mit dem Bezirksligisten sorgten Justin Lüdtke (12.), Cemal Öztürk (25.) und Marco Carone (65.) für die Treffer. Viel mehr Positives konnte der DTV nicht mit nach Hause nehmen. Wichtig war, dass sich auf dem zum Teil sehr glitschigen Untergrund niemand verletzte.

SSV Bergisch Born – SG Hackenberg 7:1 (3:0). Torhunger? Bezogen auf die Ausbeute von Aleksandar Stanojevic ist das fast untertrieben. Nach seinen drei Treffern gegen den SV Altenberg steigerte sich der Angreifer des SSV gegen den Ortsnachbarn auf vier Tore (36./43./61./74.). Sehr zu seiner eigenen Freude: „Weil ich nicht so regelmäßig da bin, bin ich immer mit 100 Prozent Leidenschaft dabei. Ich hoffe, dass mir das Toreschießen auch in der Saison leicht fällt.“ Jan Luca vom Stein gelang ein Doppelpack (66./83.), Francesco Di Donato (39.) war einmal für Born erfolgreich.

Dabringhauser TV – SV Bergisch Gladbach U19 3:0 (2:0). Im Gegensatz zum Spiel am Freitag präsentierte sich das von Co-Trainer Acar Sar diesmal deutlich aktiver und spielte sich eine Vielzahl von Chancen heraus. So war es vielleicht das einzige Manko, dass es „nur“ bei drei Treffern blieb. Sie gingen allesamt auf das Konto von Justin Lüdtke. Eine Neuverpflichtung machte die gute Gesamtstimmung am Höferhof noch besser: Tristan Maresch wechselt vom FC Remscheid zu den Lilafarbenen, für die er früher schon einmal gespielt hat. Sar: „Das passt perfekt. Er ist das Puzzleteil, das uns noch fehlte. Dass Tristan hier im Dorf lebt und arbeitet, ist ebenfalls ideal.“

SC Ayyildiz – TuRa Süd 3:0 (1:0). Der Beginn mit dem Treffer von Ngoy Mbaba (7.) war in Ordnung. Dann verlor der SCA ein wenig den Faden. Den hielt man erst mit der Einwechslung von Osman Öztürk (63.) wieder in den Händen, der die Tore von Ömer Akyüz (72.) und Ismet Can Agadakmaz (85.) mustergültig vorbereitete.

Wochenspiele

Landesligist FC Remscheid trägt sein letztes Testspiel am Dienstag (19.30 Uhr) beim Bezirksligisten BV Gräfrath aus. Bezirksligist SSV Bergisch Born ist am Mittwoch (20.30 Uhr) beim SV Wipperfürth zu Gast. Der SC Ayyildiz trifft am Mittwoch (19.30 Uhr) auf die 2. Mannschaft des FC Remscheid.