Stadt, Land, Schuss – spaßiges Spiel zu gewinnen

Von Fabian Herzog

Eigentlich jeder kennt das Spiel. Menschen unterschiedlichster Generationen haben sich schon in „Stadt, Land, Fluss“ duelliert und möglichst schnell Begriffe zu verschiedenen Kategorien mit einem zuvor festgelegten Anfangsbuchstaben gesucht. Weil es so simpel ist und eigentlich immer für großen Spaß sorgt.

Mittlerweile gibt´s das Kult-Spiel in diversen Abwandlungen. So zum Beispiel auch eine Fußball-Variante, die im riva-Verlag erschienen ist, den passenden Namen „Stadt, Land, Schuss“ trägt und der perfekte Urlaubsbegleiter sein kann. Schließlich braucht man nur den Spielblock und einen Stift – schon kann es am Strand, am Pool oder im Schwimmbad losgehen.

Autor Nicolai Napolski, der sich selbst als „begeisterter Fußballer und noch begeisterterer Fan“ bezeichnet, hat 60 Kategorien rund um die Lieblingssportart der Deutschen zusammengestellt und sein Spielbuch in fünf Schwierigkeitsstufen unterteilt. Von Ersatzbank (einfach) bis Champions League (schwierig). Die Kategorien heißen eben statt Stadt, Land, Fluss und Co. bei dieser Variante Bundesligaverein, Trainer, Stadion, Grund für Rote Karte, Biersorte, Sportreporter, WM-Teilnehmer, Verletzung oder Schimpfwort für den Gegner. Die Regeln – inklusive einiger lustiger Sonderregeln – sind dagegen die bekannten, werden eingangs aber noch mal gut erklärt.

Verlosung: Mit etwas Glück eins von drei Exemplaren gewinnen

In Zusammenarbeit mit dem riva-Verlag verlost die RGA-Sportredaktion dreimal ein Exemplar des lustigen Spiels. Um mitzumachen, schicken Sie einfach bis einschließlich kommendem Samstag (13. August) eine Mail mit dem Betreff „Stadt, Land, Schuss“, Ihrer Anschrift und einer Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind, an folgende Adresse: lokalsport@rga.de

Unter allen Einsendungen wird eine Glücksfee die Gewinner ermitteln. Diese werden unmittelbar danach benachrichtigt und dürfen sich dann auf das spaßige Spiel freuen, das für Fußballfans die pure Unterhaltung bereithält.

