SSV und FCR siegen

Junioren: Kreispokalendspiele.

Der Nachwuchs des SSV Bergisch Born und des FC Remscheid sind die großen Sieger der Finalspiele um den Kreispokal im Nachwuchsbereich. Fast zeitgleich zu den Endspielen im Seniorenbereich fanden die Partien am Donnerstag auf dem Sportplatz in Honsberg statt.

Jeweils zwei Pokale gingen dabei an die Borner. Deren A-Junioren setzten sich mit 6:2 (2:1) gegen den BV Burscheid durch. Allerdings täuscht das klare Ergebnis. Erst nach dem 2:2-Zwischenstand (75.) machten die Borner alles klar. Mit 3:0 (1:0) behielten die B-Junioren des SSV auch gegen den FCR-Nachwuchs die Oberhand. Wesentlich spannender ging beim Finale der C-Junioren zu. Hier setzte sich am Ende der FC Remscheid gegen Born mit 5:3 (1:0/1:1) nach Verlängerung und Elfmeterschießen durch. Bei den D-Junioren feierte der FCR beim 12:0 (6:0)-Sieg gegen die SG Hackenberg ein Schützenfest. Einzig die TS Struck brach in die Phalanx der Borner und des FCR ein. Sie siegten bei den E-Junioren mit 4:1 (2:0) gegen den Dabringhauser TV. -pk-