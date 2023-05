SSV Dhünn steigt auf

-pk/fab- Der erste Matchball wurde bereits verwandelt. Der SSV Dhünn hat sich am Freitagabend bei der SG Hackenberg mit 2:1 (1:1) durchgesetzt und damit am drittletzten Spieltag die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga perfekt gemacht. Um kurz vor 22 Uhr konnte die spontane Aufstiegsparty des Spitzenreiters der Fußball-Kreisliga A beginnen.