SSV braucht Dosenöffner

Als sein Team in der 64. Minute nach der ersten Möglichkeit der Gäste mit 0:1 in Rückstand geriet, fing Tim Janowski an zu grübeln. Und die schweren Gedanken sollten noch länger beim Trainer des SSV Bergisch Born anhalten. Erst in der 82. Minute sorgte Tobias Schäfer mit seinem Treffer für den „Dosenöffner“. Am Ende landeten die Borner dann einen hochverdienten 4:1 (0:0)-Sieg gegen den SV Bayer Wuppertal.