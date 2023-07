Auf Springob folgt Springob

Remscheid./Solingen. Nach dem Abschied von Trainer Fabian Springob in Richtung Rot-Weiss Ahlen steht sein Nachfolger beim Fußball-Bezirksligisten 1. Spvg. Solingen-Wald 03 fest: Sein Bruder André Springob übernimmt nach reiflicher Überlegung das Ruder, rückt damit von der Rolle des Co-Trainers in die Chefposition und möchte in der kommenden Saison den Aufstieg in die Landesliga realisieren.