Sportprogramm am Wochenende

Von Fußball bis Sportkegeln - am Wochenende ist viel los.

Landesliga: FC Remscheid – MSV Düsseldorf (So., 17 Uhr, Röntgen-Stadion).

Bezirksliga: VfB Marathon Remscheid - SSV Bergisch Born (So., 15 Uhr, Reinshagen), 1. FC Wülfrath - Dabringhauser TV (So., 15 Uhr), DV Solingen - SC 08 Radevormwald (So., 15.30 Uhr), SSVg. Velbert U23 - SC Ayyildiz Remscheid (So., 17 Uhr).

Kreisliga A: TG Hilgen II - SG Hackenberg (So., 11 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), FC Remscheid II - Hastener TV (So., 14.15 Uhr, Jahnplatz), BV Burscheid - BV 10 Remscheid (So., 15 Uhr, Griesberg), 1. Spvg. Remscheid - SSV Bergisch Born II (So., 15 Uhr, Honsberg), SC Heide - TS Struck II (So., 15 Uhr, Schnabelsmühle), TuRa Remscheid-Süd - TS Struck (So., 15 Uhr, Bliedinghausen), TG Hilgen - SC Ayyildiz Remscheid II (So., 15.15 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), SSV Dhünn - Dabringhauser TV II (So., 17.15 Uhr, Staelsmühle).

Kreisliga B: SSV Dhünn II - SC 08 Radevormwald II (So., 12.30 Uhr, Staelsmühle), Dabringhauser TV IV - BV Burscheid II (So., 12.45 Uhr, Höferhof), TuRa Remscheid-Süd II - FC Remscheid III (So., 13 Uhr, Bliedinghausen), TuSpo Dahlhausen - SV 09/35 Wermelskirchen II (So., 13 Uhr, Brede), Dabringhauser TV III - RSV Hückeswagen (So., 15.30 Uhr, Höferhof), Türkiyemspor Remscheid - BV 10 Remscheid II (So., 17 Uhr, Reinshagen).

Bezirksliga, Frauen: TG Hilgen - SV Heißen II (So., 13 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage).

Kreisliga, Frauen: BW Langenberg - TuRa Remscheid-Süd (So., 10.30 Uhr), SC 08 Radevormwald - SC Breite Burschen Barmen (So., 11 Uhr, Kollenberg), TSV Union Wuppertal - TS Struck (So., 15.30 Uhr), Wuppertaler SV - SG Hackenberg (So., 17 Uhr).

Bergische Leistungsklasse, A-Junioren: 1. FC Monheim - SC 08 Radevormwald (Sa., 17.15 Uhr), SSV Bergisch Born - Cronenberger SC (So., 11 Uhr, Born), Hastener TV - TSV Ronsdorf (So., 15 Uhr, Stadtpark).

Bergische Leistungsklasse, B-Junioren: FC Mettmann - FC Remscheid (Sa., 17 Uhr), SSV Bergisch Born - Wuppertaler SV II (Sa., 17.15 Uhr, Born).

Bergische Leistungsklasse, C-Junioren: TG Hilgen - Hastener TV (Sa., 14.45 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), FC Mettmann - SSV Bergisch Born (Sa., 15.15 Uhr).

Eröffnungsspiel des Eifgen-Stadions zwischen den Traditionsmannschaften des SV 09/35 Wermelskirchen und Borussia Mönchengladbach (Sa., 15 Uhr, Eifgen).

Handball

3. Liga: HSG Bergische Panther - Ahlener SG (So., 17 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Regionalliga: TSV Bonn rrh. - HG Remscheid (Sa., 20 Uhr).

Verbandsliga: HSG Bergische Panther II - HSV Dümpten (So., 14.30 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Landesliga: HSG Bergische Panther III - HG Remscheid II (Sa., 16.30 Uhr, Schulberg), HSG Rade/Herbeck - WMTV Solingen (Sa., 18 Uhr, Hermannstr.), HSG Velbert/Heiligenhaus - HC Wermelskirchen (Sa., 19 Uhr), Bergischer HC III - ATV Hückeswagen (So., 17 Uhr).

Bezirksliga: SG Langenfeld III - HC Wermelskirchen II (Sa., 15 Uhr), HSG Bergische Panther IV - HSV Gräfrath (Sa., 17.30 Uhr, Max-Siebold-Halle), SV Wipperfürth - HC BSdL II (So., 15.30 Uhr).

Oberliga, Frauen: HSG Bergische Panther - TV Biefang (So., 12.30 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Verbandsliga, Frauen: HSG Rade/Herbeck - Niederbergischer HC (So., 12.45 Uhr, Hermannstr.), SV Heißen - HC Wermelskirchen (So., 16.30 Uhr).

Landesliga, Frauen: HSG Bergische Panther II - HSG Adler Haan II (So., 10.30 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Bezirksliga, Frauen: Lüttringhauser TV - Solinger TB (Sa., 15.30 Uhr, Klausener Str.), HC Wermelskirchen III - HSG Adler Haan III (So., 12 Uhr, Schwanen), TV Witzhelden II - HSG Rade/Herbeck II (So., 15 Uhr).

Regionalliga, männl. A-Jugend: ASV Aachen - HSG Bergische Panther (So., 17.15 Uhr).

Regionalliga, weibl. C-Jugend: TSV Bonn rrh. - HSG Rade/Herbeck (Fr., 18.30 Uhr).

Oberliga, männl. B-Jugend: HSG Bergische Panther - SSG Wuppertal (Sa., 18.30 Uhr, Schulberg).

Oberliga, weibl. B-Jugend: TV Korschenbroich - HSG Rade/Herbeck (Sa., 14.30 Uhr).

Tennis

Lk- und Ranglisten-Turnier von Grün-Weiß Lennep (Sa., So., Schneppendahl).

American Football

Oberliga: Münster Blackhawks - AFC Remscheid Amboss (Sa., 15 Uhr).

Verbandsliga, U19: AFC Remscheid Amboss - Kleve Conquerors (So., 11 Uhr, Röntgen-Stadion).

Basketball

Bezirksliga: TSG Solingen III - Remscheider SV (Fr., 20.30 Uhr), Südwest Baskets Wuppertal IV - Remscheider SV II (Sa., 18 Uhr).

Volleyball

Bezirksliga, Frauen: SG Altstadt Lennep - Leichlinger TV (Sa., 15 Uhr, Röntgen-Gymnasium), Hildener AT II - Remscheider TV (Sa., 16.15 Uhr).

Tischtennis

Bezirksliga: DJK Hilden - TB Groß-Ösinghausen (Fr., 19.30 Uhr), DJK Jugend Eller - Remscheider TV (Sa., 18 Uhr), Borussia Düsseldorf V - SG Kolping Remscheid (Sa., 18.30 Uhr).

Judo

Landesliga: Kampftag des Remscheider TV II gegen den Osterather TV und Post SV Düsseldorf II (So., ab 11 Uhr, Theodor-Körner-Straße).

Sportkegeln

Bundesliga, Frauen: RSV Samo - KSF Wuppertal (So., 10 Uhr, Fürberger Str.).

NRW-Liga: SKG Wattenscheid - RSV Samo (So., 10 Uhr).

Oberliga: KSG Essen - RSV Samo II (So., 10 Uhr).

Hockey

2. Verbandsliga: Reinshagener TB - Uhlenhorst Mülheim IV (So., 11 Uhr, Reinshagen).

1. Verbandsliga, Frauen: Reinshagener TB - Crefelder HTC II (So., 13 Uhr, Reinshagen).