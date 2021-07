Sportprogramm am Wochenende

Fußball | Tennis | American Football | Rollhockey

Landesliga: Rather SV – FC Remscheid (So., 15 Uhr).

Bezirksliga: SSV Bergisch Born – SC 08 Radevormwald (So., 15 Uhr, Born), 1. Spvg. Solingen-Wald – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 15 Uhr), Dabringhauser TV – SV Jägerhaus-Linde (So., 15 Uhr, Höferhof), TSV Ronsdorf – SC Ayyildiz Remscheid (So., 15 Uhr).

Niederrheinliga, D-Junioren: TuSpo Richrath – FC Remscheid (Sa., 13.30 Uhr).

Kreispokal-Finale, A-Junioren: Hastener TV – SC Ayyildiz Remscheid (Do., 12 Uhr, Pohlhausen).

Kreispokal-Finale, B-Junioren: SSV Bergisch Born – SC 08 Radevormwald (Do., 9.30 Uhr, Pohlhausen).

Kreispokalfinale, C-Junioren: SSV Bergisch Born – TG Hilgen (Do., 15.45 Uhr, Pohlhausen).

Kreispokalfinale, E-Junioren: RSV Hückeswagen – SG Hackenberg (Do., 14.15 Uhr, Pohlhausen).

Freundschaftsspiel: TS Struck Alte Herren – 1. FC Köln Traditionsmannschaft (Sa., 15 Uhr, Neuenhof).

Sommercup-Nachwuchsturnier des VfB Marathon Remscheid (Sa. und So., ab 9 Uhr, Stadion Reinshagen).

Tennis

Regionalliga, Herren 50: Rot-Weiß Remscheid – TC GW Ratingen (Do., 11 Uhr, Hägener Straße), Rot-Weiß Remscheid – TC RW Porz (So., 11 Uhr, Hägener Straße).

Regionalliga, Herren 55: Rot-Weiß Remscheid – TC Lese GW Köln (So., 11 Uhr, Hägener Straße).

Niederrheinliga, Herren 30: Grün-Weiß Lennep – TuS St. Hubert (Sa., 13 Uhr, Schneppendahler Weg).

Niederrheinliga, Herren 60: Rot-Weiß Remscheid – Meiderich 03 (Sa., 14 Uhr, Hägener Straße).

American Football

Oberliga: Dortmund Giants – AFC Remscheid Amboss (So., 15 Uhr).

U19-Verbandsliga: AFC Remscheid Amboss – Cologne Crocodiles II (So., 11 Uhr, Röntgen-Stadion).

U13-NRW-Liga: SG Herne/Dorsten – AFC Remscheid Amboss (Do., 11 Uhr), Wuppertal Greyhounds – AFC Remscheid Amboss (Do., 12 Uhr, Dorsten).

Rollhockey

Deutsche U15-Meisterschaft, ausgerichtet von der IGR Remscheid (Sa., So., ab 9 Uhr, Sporthalle Hackenberg).