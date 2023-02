Sportprogramm am Wochenende

Fußball | Handball | Rollhockey | Sportkegeln | Tischtennis | Schwimmen | Leichtathletik | Basketball

Testspiele: Bayer Leverkusen, A-Junioren – SV 09/35 Wermelskirchen (Sa., 15 Uhr), Rather SV – FC Remscheid (So., 15 Uhr), FSV Vohwinkel – SSV Bergisch Born (Sa., 15 Uhr), SC 08 Rade – BW Voerde (So., 15 Uhr, Kollenberg), SC Ayyildiz – VfB Marathon (So., 15 Uhr, Honsberg), Dabringhauser TV – SG Hackenberg (So., 13 Uhr, Höferhof), SSV Dhünn – DJK Wipperfeld (So., 15 Uhr, Staelsmühle), TuS Ennepe – SC Heide (So., 14.30 Uhr), FC Remscheid II – BV 10 (So., 15 Uhr, Jahnplatz), SC Ayyildiz II – TG Hilgen II (So., 12.45 Uhr, Honsberg), SSV Bergisch Born II – TuRa Pohlhausen (So., 12 Uhr, Born), TuRa Süd – VfB Schwelm (So., 15 Uhr, Bliedinghausen), Hastener TV – SR Solingen-Höhscheid (Sa., 13.45 Uhr, Stadtpark), TG Hilgen – SC Hitdorf (So., 15 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), Dabringhauser TV III – SSV Dhünn II (Sa., 15 Uhr, Höferhof), SC 08 Rade II – TuSpo Dahlhausen (So., 12.30 Uhr, Kollenberg), TuRa Süd II – Bergisch Born III (So., 13 Uhr, Bliedinghausen).

Testspiel, Frauen: FC Rheinsüd Köln – TG Hilgen (So., 15 Uhr), SV Bechen – Dabringhauser TV (So., 15 Uhr).

Niederrheinpokal, B-Junioren, 1. Runde: SV Solingen – FC Remscheid (So., 11 Uhr), SSV Bergisch Born – SF Hamborn 07 (So., 14 Uhr, Born).

Bergische Leistungsklasse, A-Junioren: 1. Spvg. Solingen-Wald – BV Burscheid (So., 11 Uhr), TVD Velbert – SSV Bergisch Born (So., 11 Uhr).

Bergische Leistungsklasse, C-Junioren: SSV Bergisch Born – FC Remscheid (Sa., 15.30 Uhr, Born), TG Hilgen – Wuppertaler SV II (Sa., 15.30 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage).

Jugend-Hallenturniere, ausgerichtet vom BV Burscheid für Bambini (So., 9 Uhr) und F-Junioren (So., 13.30 Uhr, jeweils Schulberg).

Handball

3. Liga: TSV GWD Minden II – Bergische Panther (Sa., 19 Uhr).

Regionalliga: TSV Bonn rrh. – HG Remscheid (Sa., 19.30 Uhr).

Verbandsliga: Cronenberger TG – Bergische Panther II (So., 15 Uhr).

Landesliga:Wermelskirchener TV – Vohwinkeler STV (Sa., 18.30 Uhr, Schwanen), HC BSdL – Bergische Panther III (So., 13 Uhr, Neuenkamp), DJK Unitas Haan II – HG Remscheid II (So., 13.15 Uhr), SSG Wuppertal – HSG Rade/Herbeck (So., 14.30 Uhr), ATV Hückeswagen – Ohligser TV (So., 19 Uhr, Brunsbachtal).

Bezirksliga: Bergische Panther IV – Lüttringhauser TV (Sa., 17 Uhr, Schulberg), Wermelskirchener TV II – HC BSdL II (So., 16 Uhr, Schwanen).

Oberliga, Frauen: Fortuna Düsseldorf II – HSG Rade/Herbeck (Sa., 18.30 Uhr), Bergische Panther – SV Straelen (So., 15 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Verbandsliga, Frauen: Wermelskirchener TV – HSV Wegberg (So., 14 Uhr, Schwanen).

Landesliga, Frauen: Wermelskirchener TV II – Team CDG/DAV Wuppertal (So., 12 Uhr, Schwanen), Bergische Panther II – HSG Adler Haan II (So., 17 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Bezirksliga, Frauen: Bergischer HC III – Lüttringhauser TV (Sa., 16 Uhr).

Regionalliga, männliche B-Jugend: BTB Aachen – Bergische Panther (So., 18 Uhr).

Rollhockey

DRIV-Pokal, Halbfinale, Frauen: RSC Cronenberg II – IGR Remscheid (Sa., 14.30 Uhr).

Spieltag der NRW-Meisterschaft, U20: IGR Remscheid – ERG Iserlohn (So., 10 Uhr) und RSC Cronenberg (So., 14.30 Uhr, jeweils in Hackenberg).

Spieltag der NRW-Meisterschaft, U15: TuS Düsseldorf (So., 10 Uhr) und RSC Gera (ohne Wertung) – IGR Remscheid (So., 12 Uhr, jeweils in Düsseldorf).

Spieltag der NRW-Meisterschaft, U11: IGR Remscheid II – IGR Remscheid (So., 11 Uhr), IGR II – RSC Cronenberg (So., 15 Uhr, jeweils in Herringen).

Sportkegeln

1. Spieltag der Meisterrunde der Frauen: KC 87 Wieseck – RSV Samo (Sa., Oberthal).

Tischtennis

Landesliga: TTC Hagen – Remscheider TV (Sa., 18.30 Uhr).

Verbandsliga, Frauen: Anrather TK RW II – TB Groß-Ösinghausen (So., 10 Uhr).

Leichtathletik

NRW-Hallenmeisterschaften der U18 mit bergischer Beteiligung (Sa./So., Düsseldorf).

Schwimmen

Mannschafts-Bezirksmeisterschaft, mit der SG Remscheid (Sa., 8 Uhr, Leichlingen).

Basketball

Landesliga: Remscheider SV – SG Rot-Weiß Gierath (Sa., 20 Uhr, Albert-Einstein-Halle).