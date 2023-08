Sportprogramm am Wochenende

Fußball | Handball | Triathlon

Landesliga: VfB 03 Hilden II – FC Remscheid (So., 15.30 Uhr), ASV Süchteln – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 15.30 Uhr).

Bezirksliga: SC Ayyildiz – Dabringhauser TV (So., 15 Uhr, Honsberg), SSV Bergisch Born – SSV Germania Wuppertal (So., 15.30 Uhr, Born), TSV Ronsdorf – SSV Dhünn (So., 18 Uhr).

Kreisliga A: TG Hilgen II – SV 09/35 Wermelskirchen II (So., 12.30 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), SC Ayyildiz II – SC Heide (So., 12.45 Uhr, Honsberg), SG Hackenberg – SSV Bergisch Born III (So., 13 Uhr, Hackenberg), SSV Bergisch Born II – TuRa Süd (So., 13 Uhr, Born), Hastener TV – BV 10 Remscheid (So., 13 Uhr, Stadtpark), TG Hilgen – FC Remscheid II (So., 15 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), BV Burscheid – VfB Marathon (So., 15 Uhr, Griesberg), SC 08 Radevormwald – Dabringhauser TV II (So., 15.15 Uhr, Kollenberg).

Testspiele, Frauen: SSVg. Haan – TG Hilgen (So., 13.15 Uhr), TS Struck – SuS Niederbonsfeld (So., 11 Uhr, Neuenhof), SC 08 Radevormwald – TuS Ennepe (So., 11 Uhr, Kollenberg), SV Solingen – SG Hackenberg (So., 13 Uhr).

Handball

Bergische Handball-Meisterschaften, ausgerichtet vom HC BSdL: Blitzturnier Landesligisten (Fr., ab 18 Uhr); Turnier Dritt-, Regional-, Oberligisten (Sa., ab 9.40 Uhr/So., ab 12 Uhr, Sporthalle Neuenkamp).

Saisoneröffnung der Bergischen Panther: Spiele der Nachwuchsteams (Sa., von 9.45 bis 19.05 Uhr, Schulberg-Halle, Burscheid); 4. Männer – 3. Männer (So., 11 Uhr), 2. Frauen – Wermelskirchener TV (So., 12.40 Uhr), 2. Männer – MTV Köln II (So., 14.20 Uhr), 1. Männer – HSG Refrath/Hand (So., 16 Uhr), 1. Frauen – HSG Refrath/Hand (So., 17.40 Uhr, alle Schulberg-Halle, Burscheid).

Kreispokal, 1. Runde: HSG Radevormwald/Herbeck – TV Witzhelden (Sa., 16.15 Uhr, Halle Hermannstraße).

Triathlon

38. Auflage des ATV-Triathlons über die Kurz- und Volksdistanz (So., 8.30 Uhr, Zornige Ameise, Hückeswagen).