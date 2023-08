Sportprogramm am Wochenende

Fußball | Handball | Rollhockey |American Football

Landesliga: SC Velbert – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 15 Uhr), DV Solingen – FC Remscheid (So., 15.30 Uhr).

Testspiele: SC Heide – Dabringhauser TV (Fr., 19 Uhr, Schnabelsmühle), SC Ayyildiz – Genclerbirligi Opladen (So., 14 Uhr, Honsberg), SSV Bergisch Born – TG Hilgen (So., 15.30 Uhr, Born), TSV Fortuna Wuppertal – Dabringhauser TV (So., 15.30 Uhr), SG Hackenberg – SSV Dhünn (So., 15.30 Uhr, Hackenberg), Dabringhauser TV II – SV Bergfried Leverkusen II (Fr., 19.30 Uhr, Höferhof), BV Burscheid – Post SV Solingen (Sa., 15 Uhr, Griesberg), GSV Langenfeld II – SSV Bergisch Born III (So., 13 Uhr), SG Reusrath II – VfB Marathon (So., 13 Uhr), TSV Solingen II – TG Hilgen II (So., 13 Uhr), TS Struck II – SC Ayyildiz II (So., 13 Uhr, Neuenhof), SC Sonnborn – SSV Bergisch Born II (So., 15 Uhr), TS Struck – FC Remscheid II (So., 15 Uhr, Neuenhof), TG Burg – TuRa Süd (So., 15 Uhr), BV 10 Remscheid – Hellas Wuppertal (So., 15 Uhr, Neuenkamp), SF Dönberg – SV 09/35 Wermelskirchen II (So., 15.30 Uhr).

Testspiele, Frauen: TG Hilgen – SG Kaarst (So., 14 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), TS Struck – TSV Union Wuppertal (So., 11 Uhr), DJK Sparta Bilk – Dabringhauser TV (So., 17 Uhr).

Handball

Panther-Cup, ausgerichtet von den Bergischen Panthern (Fr./Sa.,/So., Schulberghalle, Burscheid).

Bergisch-Land-Cup, ausgerichtet vom Bergischen HC II, mit der HG Remscheid (Sa., 13.15 Uhr, Halle Wittkulle, Solingen).

Testspiele: Wermelskirchener TV III – Lüttringhauser TV III (So., 13 Uhr), Wermelskirchener TV II – Lüttringhauser TV II (So., 15 Uhr), Wermelskirchener TV – Lüttringhauser TV (So., 17 Uhr, alle Halle Am Schwanen.)

Rollhockey

Frauen-Turnier um den Bergischen Löwen, ausgerichtet von der IGR Remscheid (Sa./So., Halle Hackenberg).

American Football

Oberliga: AFC Remscheid Amboss – Münster Mammuts (Sa., 15 Uhr, Stadion Reinshagen).