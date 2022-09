Sportprogramm am Wochenende

Fußball | Handball | Rollhockey | Judo | Sportkegeln | Tischtennis | Schwimmen

Landesliga: FC Remscheid – FSV Vohwinkel (So., 15 Uhr, Röntgen-Stadion), SV 09/35 Wermelskirchen – SpVgg Steele 03/09 (So., 15 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion).

Bezirksliga: SC 08 Radevormwald – BV Gräfrath (Fr., 19.45 Uhr, Kollenberg), BV Burscheid – 1. Spvg. Solingen-Wald (So., 15 Uhr, Griesberg), Dabringhauser TV – TSV Solingen (So., 15.15 Uhr, Höferhof), TSV Ronsdorf – SSV Bergisch Born (So., 15.30 Uhr), SSV Berghausen – SC Ayyildiz (So., 15.30 Uhr).

Kreisliga A: SV 09/35 Wermelskirchen II – TG Hilgen II (So., 12.30 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion), SSV Dhünn II – TuRa Süd II (So., 12.30 Uhr, Staelsmühle), SC 08 Radevormwald II – SG Hackenberg (So., 13 Uhr, Kollenberg), FC Remscheid II – VfB Marathon (So., 15 Uhr, Jahnplatz), SSV Dhünn – BV 10 Remscheid (So., 15 Uhr, Staelsmühle), Hastener TV – TuRa Süd (So., 15 Uhr, Stadtpark), 1. Spvg. Remscheid – SC Heide (So., 15 Uhr, Honsberg), TG Hilgen – SSV Bergisch Born II (So., 15.30 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), TS Struck – SC Ayyildiz II (So., 16 Uhr, Neuenhof).

Kreisliga B, Gruppe 1: BV 10 Remscheid IV – TuRa Pohlhausen (So., 12 Uhr, Neuenkamp), Dabringhauser TV III – SG Hackenberg II (So., 12.30 Uhr, Höferhof), BV Burscheid II – 1. FC Klausen (So., 12.30 Uhr, Griesberg), Türkiyemspor – SV 09/35 Wermelskirchen III (So., 14 Uhr, Reinshagen), RSV Hückeswagen II – 1. Spvg. Remscheid II (So., 17 Uhr, Schnabelsmühle).

Kreisliga B, Gruppe 2: Hastener TV II – 1. Spvg. Remscheid III (So., 13 Uhr, Stadtpark), TuSpo Dahlhausen – TV Herbeck (So., 14 Uhr, Brede), TS Struck II – TuRa Pohlhausen II (So., 14 Uhr, Neuenhof), RSV Hückeswagen – Dabringhauser TV II (So., 15 Uhr, Schnabelsmühle), BV 10 Remscheid III – SSV Bergisch Born III (So., 15 Uhr, Neuenkamp).

Bezirksliga, Frauen: TG Hilgen – Wuppertaler SV (So., 13.30 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage).

Kreisliga, Frauen: Hastener TV – Dabringhauser TV (So., 11 Uhr, Stadtpark), TS Struck – 1. FC Monheim (So., 11 Uhr, Neuenhof).

Bergische Leistungsklasse, A-Junioren: HSV Langenfeld – BV Burscheid (Sa., 16.30 Uhr), SSVg. Velbert – SSV Bergisch Born (So., 11 Uhr).

Bergische Leistungsklasse, B-Junioren: SV Bayer Wuppertal – FC Remscheid (Sa., 17.15 Uhr), SSV Bergisch Born – Wuppertaler SV U16 (So., 11 Uhr, Born).

Bergische Leistungsklasse, C-Junioren: FC Remscheid – SC Velbert (Sa., 15.30 Uhr), Wuppertaler SV II – SSV Bergisch Born (Sa., 15.30 Uhr), TSV Solingen – TG Hilgen (Sa., 15.30 Uhr).

Handball

3. Liga: ASV Hamm-Westfalen II – Bergische Panther (Sa., 19.30 Uhr).

Regionalliga: HG Remscheid – TSV Bonn rrh. (So., 18 Uhr, Halle Neuenkamp).

Verbandsliga: Solinger TB – Bergische Panther II (Sa., 19.30 Uhr).

Landesliga: DJK Unitas Haan II – HSG Rade/Herbeck (Sa., 16 Uhr), Wald-Merscheider TV – HG Remscheid II (So., 17 Uhr), Bergischer HC III – Bergische Panther III (So., 18 Uhr), ATV Hückeswagen – Niederbergischer HC (So., 19 Uhr, Brunsbachtal).

Bezirksliga: Wermelskirchener TV II – SV Wipperfürth (Sa., 16.30 Uhr, Schwanen), Bergische Panther IV – SG Langenfeld III (Sa., 17.15 Uhr, Schulberg), Ohligser TV II – HC BSdL II (Sa., 19 Uhr).

Oberliga, Frauen: SSV Gartenstadt – HSG Rade/Herbeck (Sa., 20 Uhr), Bergische Panther – Eintracht Duisburg (So., 15 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Verbandsliga, Frauen: Wermelskirchener TV – LTV Wuppertal (So., 14 Uhr, Schwanen-Halle).

Landesliga, Frauen: Wermelskirchener TV II – SFD 75 Düsseldorf (So., 12 Uhr, Schwanen), Panther II – SC Waldniel (So., 17 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Bezirksliga, Frauen: HSG Rade/Herbeck III – SV Wipperfürth II (Sa., 15.30 Uhr, Halle Hermannstraße), HSG Rade/Herbeck II – Solinger TB (Sa., 17.15 Uhr), TV Witzhelden II – Lüttringhauser TV (So., 13 Uhr).

Regionalliga, Jungen B: VfL Gummersbach – Bergische Panther (Sa., 16 Uhr).

Rollhockey

Bundesliga: IGR Remscheid – SK Germania Herringen (Sa., 16 Uhr, Halle Hackenberg).

Bundesliga, Frauen: IGR Remscheid – SC Moskitos Wuppertal (Sa., 14 Uhr, Halle Hackenberg).

Judo

Bundesliga: JC 66 Bottrop – RTV Judoteam (Sa., 17 Uhr).

Sportkegeln

Bundesliga, Frauen: RSV Samo – KC 87 Wieseck (Sa., 12.30 Uhr, Fürberg).

Tischtennis

Landesliga: Remscheider TV – TTC Hagen (Sa., 18 Uhr, Käthe-Kollwitz-Berufskolleg).

Schwimmen

16. BRSNW-Cup, ausgerichtet von der SG Remscheid (Sa./So., jeweils 10.30 Uhr, Sportbad am Park).