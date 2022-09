Sportprogramm am Wochenende.

Fußball | Handball | Rollhockey | Tischtennis | Tennis | Leichtathletik

Landesliga: SF Niederwenigern – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 15 Uhr), DJK BW Mintard – FC Remscheid (So., 15.30 Uhr).

Bezirksliga: BV Burscheid – SSV Berghausen (So., 15 Uhr, Griesberg), SC Ayyildiz – SC 08 Radevormwald (So., 15.15 Uhr, Honsberg), Dabringhauser TV – TSV Ronsdorf (So., 15.15 Uhr, Höferhof), SV Bayer Wuppertal – SSV Bergisch Born (So., 15.30 Uhr).

Kreisliga A: SSV Dhünn II – TG Hilgen (So., 12.30 Uhr, Staelsmühle), SC Ayyildiz II – FC Remscheid II (So., 13 Uhr, Honsberg), TG Hilgen II – SG Hackenberg (So., 13 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), TuRa Süd – SC 08 Radevormwald II (So., 13 Uhr, Bliedinghausen), BV 10 Remscheid – Hastener TV (So., 15 Uhr, Neuenkamp), SSV Dhünn – TS Struck (So., 15 Uhr, Staelsmühle), VfB Marathon – SSV Bergisch Born II (So., 15 Uhr, Reinshagen), SC Heide – SV 09/35 Wermelskirchen II (So., 15 Uhr, Schnabelsmühle), TuRa Süd II – 1. Spvg. Remscheid (So., 15 Uhr, Bliedinghausen).

Kreisliga B, Gruppe 1: BV Burscheid II – RSV Hückeswagen II (So., 12.30 Uhr, Griesberg), SC Heide II – 1. Spvg. Remscheid II (So., 12.45 Uhr, Schnabelsmühle), SV 09/35 Wermelskirchen III – SG Hackenberg II (So., 13.30 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion), 1. FC Klausen – Türkiyemspor (So., 15 Uhr, Blaffertsberg), TuRa Pohlhausen – Dabringhauser TV III (So., 15 Uhr, Silberberg).

Kreisliga B, Gruppe 2: TuRa Pohlhausen II – RSV Hückeswagen (So., 13 Uhr, Silberberg), TV Herbeck – BV 10 Remscheid II (So., 13 Uhr, Hermannstraße), TS Struck II – Hastener TV II (So., 13 Uhr, Neuenhof), TuSpo Dahlhausen – BV 10 Remscheid III (So., 14 Uhr, Brede), SSV Bergisch Born III – 1. Spvg. Remscheid III (So., 15.30 Uhr, Born).

Bezirksliga, Frauen: Rhenania Hochdahl – TG Hilgen (So., 13.15 Uhr).

Kreisliga, Frauen: SF Dönberg – SC 08 Radevormwald (So., 11 Uhr), TS Struck – Hastener TV (So., 11 Uhr, Neuenhof), Dabringhauser TV – SG Hackenberg (So., 11 Uhr, Höferhof).

A-Junioren, Qualifikation für die Niederrheinliga: SSV Bergisch Born – DJK Arminia Klosterhardt (So., 11 Uhr, Born).

B-Junioren, Qualifikation für die Niederrheinliga: SSV Bergisch Born – SV Straelen (So., 13.30 Uhr, Born).

C-Junioren, Qualifikation für die Niederrheinliga: VdS Nievenheim – FC Remscheid (Sa., 15 Uhr).

A-Junioren, Qualifikation für die Bergische Leistungsklasse: TSV Ronsdorf – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 11 Uhr).

B-Junioren, Qualifikation für die Bergische Leistungsklasse: SV 09/35 Wermelskirchen – SV Bayer Wuppertal U16 (So., 11 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion), TSV Solingen – FC Remscheid (So., 11 Uhr).

C-Junioren, Qualifikation für die Bergische Leistungsklasse: SF Baumberg U14 – FC Remscheid II (Fr., 19 Uhr), 1. Spvg. Solingen-Wald 03 – SSV Bergisch Born (Sa., 15.30 Uhr).

Handball

3. Liga: Bergische Panther – TuS Opladen (So., 17 Uhr, Max-Siebold-Hallle).

Verbandsliga: Bergische Panther II – interaktiv.Handball II (Sa., 19 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Landesliga: Bergische Panther III – Wald-Merscheider TV (Sa., 17 Uhr, Max-Siebold-Halle), HG Remscheid II – SSG/HSV Wuppertal (Sa., 17 Uhr, Halle Neuenkamp), Ohligser TV – HC BSdL (Sa., 18 Uhr), HSG Radevormwald/Herbeck – Bergischer HC III (Sa., 18 Uhr, Hermannstraße), Niederbergischer HC – Wermelskirchener TV (Sa., 19.30 Uhr), DJK Unitas Haan II – ATV Hückeswagen (So., 13.15 Uhr).

Bezirksliga: Bergische Panther IV – Solinger TB II (Sa., 15 Uhr, Max-Siebold-Halle), Lüttringhauser TV – Ohligser TV III (Sa., 17.30 Uhr, Halle Klausener Straße), Bergischer HC IV – Wermelskirchener TV II (So., 11 Uhr), HC BSdL II – SV Wipperfürth (So., 13 Uhr, Halle Neuenkamp).

Oberliga, Frauen: HSG Radevormwald/Herbeck – TV Lobberich (Sa., 16.15 Uhr, Hermannstraße), HSG Hiesfeld/Aldenrade – Bergische Panther (So., 17 Uhr).

Verbandsliga, Frauen: TV Ratingen – Wermelskirchener TV (Sa., 17.30 Uhr).

Landesliga, Frauen: Team CDG/DAV Wuppertal – Bergische Panther II (Sa., 18 Uhr), ASV Süchteln – Wermelskirchener TV II (Sa., 18.15 Uhr).

Rollhockey

Turnier in Weil am Rhein mit Beteiligung des Bundesligisten IGR Remscheid (Sa.).

Tischtennis

Landesliga: Remscheider TV – TTSG Lüdenscheid (Sa., 18 Uhr, Käthe-Kollwitz-Berufskolleg).

Bezirksliga: TTV DSJ Stoppenberg II – SG Kolping Remscheid (Fr., 19.30 Uhr).

Verbandsliga, Frauen: TB Groß-Ösinghausen – TTC BW Geldern-Veert (Sa., 18.30 Uhr, Weidenweg).

Tennis

Mixed-Turnier, ausgerichtet von Blau-Weiß und Rot-Weiß Remscheid (Fr. bis So., jeweils ab 9.30 Uhr, Baisieper Straße).

Leichtathletik

Freundschaftslauf über 5 Kilometer, ausgerichtet vom Röntgensportclub (Sa., 14 Uhr, Sportzentrum Hackenberg.