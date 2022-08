Sportprogramm am Wochenende

Fußball | Handball | Tennis | Radsport | American Football

Bezirksliga: SSV Bergisch Born – TSV Solingen (Fr., 20 Uhr, Born), SC 08 Radevormwald – BV Burscheid (Sa., 16 Uhr, Kollenberg), HSV Langenfeld – SC Ayyildiz (So., 15.30 Uhr), SV Solingen 08/10 – Dabringhauser TV (So., 16 Uhr).

Kreisliga A: SC Heide – SG Hackenberg (So., 11 Uhr, Schnabelsmühle), TG Hilgen II – TuRa Remscheid-Süd (So., 12 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), SV 09/35 Wermelskirchen II – TuRa Remscheid-Süd II (So., 12.30 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion), SSV Bergisch Born II – SC Ayyildiz II (So., 12.30 Uhr, Born), FC Remscheid II – SSV Dhünn (So., 13 Uhr, Jahnplatz), Hastener TV – TS Struck (So., 13 Uhr, Stadtpark), SC 08 Radevormwald II – BV 10 Remscheid (So., 13.30 Uhr, Kollenberg), 1. Spvg. Remscheid – SSV Dhünn II (So., 15 Uhr, Honsberg), TG Hilgen – VfB Marathon (So., 16.15 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage).

Testspiele: FC Remscheid – DJK Viktoria Frechen (So., 15 Uhr, Röntgen-Stadion), SV 09/35 Wermelskirchen – Mülheimer FC (So., 15 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion).

Bezirksliga, Frauen: TG Hilgen – CfR Links II (So., 14 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage).

Kreisliga, Frauen: Hastener TV – SG Hackenberg (So., 11 Uhr, Stadtpark), SC 08 Radevormwald – TSV Solingen II (So., 11 Uhr, Kollenberg), Dabringhauser TV – 1. FC Monheim (So., 11 Uhr, Höferhof).

Jimmy-Hodapp-Kleinfeld-Turnier des BKV Remscheid (Sa., 10 Uhr, Stadion Reinshagen).

Handball

Testspiel: Bergische Panther – TV Aldekerk (Sa., 15 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Turnier um die Bergische Handball-Meisterschaft, ausgerichtet vom HC BSdL (Sa., ab 9.30 Uhr, Halle Neuenkamp).

Tennis

Regionalliga, Herren 55: Rot-Weiß Remscheid – TC Rheinbach (Sa., 13 Uhr, Hägener Str.).

Niederrheinliga, Herren 60: Rot-Weiß Remscheid – TuS 84/10 Essen-Bergeborbeck (Sa., 14 Uhr, Hägener Str.).

Radsport

13. MTB-Cup, ausgerichtet vom RV Adler Lüttringhausen (So., 9.30 Uhr, Blaffertsberg).

American Football

Oberliga: Aachen Vampires – Remscheid Amboss (So., 15 Uhr).