Sportlerinnen und Sportler sind echte Feierbiester

Die Karnevalszeit lässt den Meisterschaftsbetrieb in fast allen Sportarten und Spielklassen ruhen.

Feiern oder Flüchten? Während meiner Studienzeit vor einigen Jahrzehnten in Köln gab es nur diese beide Möglichkeiten. In der Domstadt regiert am langen Karnevalswochenende der närrische Ausnahmezustand. Doch nicht nur im Rheinland ging und geht es in den kommenden Tagen hoch her. Auch bei uns im Bergischen Land wird ordentlich gefeiert.

Aus diesem Grund ruht an diesem Wochenende auch in fast allen Sportarten und Spielklassen der Meisterschaftsbetrieb. Gerade Sportlerinnen und Sportler sind ja als echte Feierbiester bekannt. Auch der Trainingsalltag gestaltete sich in der vergangenen Woche ein wenig anders. Bei den Handballern rollte zum einen der bei allen beliebte Fußball. Und die eine oder andere Kabinenparty stand auch auf dem Programm. Oft in Verkleidung und natürlich mit den entsprechenden Getränken.

Eine Ausnahme bilden indes unsere klassenhöchsten Fußballer. Eine Woche vor dem Re-Start der Meisterschaft wird beispielsweise beim SV 09/35 Wermelskirchen und dem FC Remscheid fleißig getestet. Wobei gerade beim FCR nach der deutlichen 0:4-Pleite im Nachholspiel gegen Mintard die Stimmung eher gedrückt sein dürfte, und es auch wahrlich nur wenige Gründe für ausgelassenen Frohsinn gibt.

Doch zurück zu denen, die bisher ausgelassen gefeiert haben und sich auf den Rosenmontag, den Höhepunkt der tollen Tage, freuen. In den sozialen Netzwerken haben die ihre „Freunde“ an ihren Aktivitäten teilhaben lassen. Auf vielen Bildern von bisherigen Feierlichkeiten sieht man zum Teil richtig tolle Kostüme.

Dies wollen wir Ihnen, liebe närrische Leserinnen und Leser, auch nicht vorenthalten. In unserer Ausgabe am kommenden Montag werden wir den einen oder anderen Schnappschuss veröffentlichen. Sie dürfen gespannt sein, wer sich alles in die jecke Schale geworfen und ordentlich gefeiert hat. In den heimischen Städten. Aber natürlich auch mitten im Siedepunkt des närrischen Frohsinns: in der Domstadt.

TOP Das spontane Benefizspiel nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien, das der FC Remscheid am vergangenen Mittwoch auf dem Jahnplatz in Lüttringhausen organisiert hat.

FLOP Der Auftritt des FC Remscheid bei der 0:4-Pleite im Nachholspiel am letzten Sonntag gegen Blau-Weiß Mintard.